HMD Global, yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3 modelleriyle beraber geçen senenin en çok konuşulan akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkan marka, şimdi ise 2017 modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Nokia 1 ve Nokia 2 gibi modeller bir yana şimdi ise Nokia 9 akıllı telefonları konuşulmaya başladı. HMD Global açıklamalarına bakacak olursak ana amiral gemisi modeli olarak gelmesi beklenen akıllı telefonların özellikleri de merakla bekleniyor.

Marka bu konuda ise detaylı açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. Tabii ki bu durum Nokia 9 akıllı telefonlarıyla ilgili bilgilerin ortaya çıkmasını engellemiyor. Son olarak telefonların tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri paylaşıldı.

Nokia 9 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni model için paylaşılan kılıf görsellerine göre Nokia 9 akıllı telefonların çift arka kamera kullanımına yer verecek. Fakat çift arka kameranın ortalanmış ve üst üste sıralanmış durumda gözüküyor. Kameraların hemen yanında ise geniş bir flaş ışığı bölümünün dikkat çektiğini görüyoruz. Nokia 9 akıllı telefonları için sunulan kılıf görsellerinde en çok dikkat çeken kısım ise ekran kısmı.

Akıllı telefonların ekran kısmında çok daha geniş bir kullanım alanı sunulmakta. Çerçevesiz akıllı telefonlarına dahil olacağını gösteren akıllı telefonların, parmak izi sensörlerinin de bu nedenle arka kısma taşındığı görülüyor. Tüm bu tasarım detayları içerisinde kasanın ise çok daha ince tutulduğunu görmekteyiz. Özellikle çerçevesiz ekran kullanımından sonra kasanın çok daha inceleceği görülüyor.

Tüm bu görseller ve paylaşılan kılıf görüntüleri resmi görüntüler olmadığı için kesin tasarımın bu olup olmadığını bilemiyoruz. Öyle ki bir tasarım konusunda bir başka iddia daha var. Yeni modelin tasarımının kamera kısmında değişebileceği iddiası da var. Özellikler arka kamera bölümünde dairesel bir tasarım kullanılabilir.

Bunun için paylaşılan görsellerin doğrulanması gerekiyor. Yeni akıllı telefonların tüm bu sorularının cevap bulacağı tanıtımın ise MWC 2018 etkinliğinde yapılması planlanıyor. MWC 2018 fuarında yeni modellerin yanında bir yeni akıllı telefon daha sürpriz olabilir. Detayları tanıtımlardan sonra sitemizde paylaşacağız. Bakalım yeni modelde beklentiler karşılanmış olacak mı?