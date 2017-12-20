HMD Global, 2017 yılını bir hayli başarılı geçirdi. Nokia 8 akıllı telefonlarının amiral gemisi modellerinde yerini alması, Nokia 6 üretiminin yenilenmesi ve Nokia 5 modellerinin satış rakamlarının oldukça üst seviyelerde devam etmesi gibi birçok iyi haber ile piyasadaki yerini alan marka, şimdilerde ise üst düzey bir amiral gemisi akıllı telefonu üzerinde çalışmakta. Nokia’nın 2018 yılı içerisindeki amiral gemisi olacağı belirtilen Nokia 9 akıllı telefonlarının hakkında ise sürekli yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu kez telefonların yeni görselleri ve yeni özellik beklentileri yayınlandı.

Nokia 9 Tasarımında Önemli Değişiklikler

Daha önce yeni akıllı telefonların, görsellerinde geniş bir ekran kullanılacağı işaret edilmişti. Ancak son paylaşılan ve render görüntüleri olduğu iddia edilen görsellere göre beklenenden çok daha geniş bir ekran göreceğiz. Sağ ve sol kenarlarda tamamen çerçevesiz olduğu görülen yeni Nokia 9 serisinin, üst ve alt kısımlarında ise çok dar bir çerçeve bölümü bulunması dikkat çekiyor.

Ekran bölümü dışında tasarım kısmında dikkat çeken bir başka detay ise çift ön kameranın görüntülenmiş olması dikkat çekiyor. Alt kısımda açılan çerçeve bölümünde ise herhangi bir menü tuşu bulunmadığı da son detay. Tabii ki bu görseller doğrulanmış görseller değil ancak ön ekran için iddiaların doğrulandığı görseller olarak öne çıkıyor. Arka kısım ise yayınlanmış değil. Çift kamera kullanımı, parmak izi yerleşimi ve benzeri detayları bu nedenle bilemiyoruz.

Nokia 9 Özelliklerinde Neler Bekleniyor?

Nokia 9 görsellerinden sonra, telefonların özelliklerinin de güncellendiği açıklandı. Nokia yine bir doğrulama yapmadı ancak görsellerden sonra teknik özellikler kısmında güncelleme yapıldı. 5.5 inç OLED ekran kullanımı yapması olası olan modelde, 18:9 ekran oranı görmek mümkün olacak. En azından yeni görseller sonunda gelen iddialar bu yönde. Bunun yanı sıra tamamen teknik özelliklere girecek olursak, işlemci beklentileri karşımıza çıkıyor.

İşlemci kısmında son tanıtılan seri Snapdragon 845 beklentisi henüz ortaya çıkmadı. Nokia 9 duyulduğu ilk andan bu yana Snapdragon 835 işlemcilerinin kullanılması bekleniyordu. Son iddialarda da işlemciler konusunda iddialar değişmedi ve Snapdragon 835 için beklentiler sabit kaldı. Fakat RAM bellek miktarı konusunda değişik iddialar ortaya çıktı. Buna göre yeni serinin 8 GB miktarına kadar çıkan bellek miktarlarının olabileceği bilgisi var.

3.250 mAh değerinde bataryaları UFS 2.1 yeni dosya sistemiyle beraber gelen 128 GB depolama alanı, 12 MP ve 13 MP çift arka kamera, 18 W derecesine kadar çıkan hızlı şarj desteği ve Android Oreo güncellemesiyle beraber aramam modellerden biri olacak olan Nokia 9 akıllı telefonlarının, ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı ise hala belli değil. CES 2018 kapsamında bir sürpriz görebiliriz.