Nokia Akıllı Saatleri Tüm Özellikleri ve Çıkış Tarihi

MWC 2017 fuarının en çok konuşulan markalarından biri olan Nokia, akıllı telefon dünyasına kesin bir dönüş yaptı. Birçok yeni akıllı telefon modelini tanıtan teknoloji devi geri dönüşle beraber Nokia 3310 serisinin ateşini de yeniden yaktı. Telefonlar konusunda oldukça başarılı tanıtımlar yapan markanın tüm bunlarla beraber birde akıllı saat modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Nokia Akıllı Saatleri fuarda da gündeme gelen akıllı saat modellerinden biri oldu.

Nokia Akıllı Saatleri Nasıl Bir Teknolojiye Sahip?

Aslında bir nevi mobil pazarın bir bir ihtiyaçlarını karşılamaya başlayan Nokia’nın akıllı saatler içinde yeni bir model hazırladığı böylelikle kesinleşmiş oldu. Yeni seri akıllı saatleri markanın nasıl bir fark oluşturmasını sağlıyor? Fuar tanıtımına göre bakalım.

Nokia Akıllı Saatleri Tasarımsal Farklılık İle Geliyor

Öncelikle tasarım konusunda akıllı saatlerin diğer akıllı saat modellerinden farklı bir tasarım yapısı olduğunu görebiliyoruz. Aslında bir nevi klasik akıllı saat tasarımını değil de alışılagelmiş olan saat tasarımlarını kullanıcılara sunan yeni seri akıllı saatlerin klasik görüntüsü sayesinde şık bir aksesuar olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Saatin bunun dışında farklı versiyonlarının olup olmayacağı konusunda ise çok fazla bilgi bulunmuyor. En azından saatlerin farklı renk seçenekleri ile beraber gelebileceği düşünülmekte.

Belli Bir Oranda Dijital Ekran

Nokia Akıllı Saatleri için belli olan bir diğer detayın ise akıllı saatlerin ana ekran tasarımları olduğunu ekleyelim. Bu konuda köklü değişiklikler yapmasa da Nokia akıllı saatlerinde genel olarak klasik bir ana ekran kullanmakta.

Pil tasarrufu ve klasik saat görüntüsü için tercih edilen bu durumda dijital ekran bölmesi ise yine saatin ekranında mini bir bölüm olarak ayrılmış. Bu kullanım ile beraber Nokia Akıllı Saatleri için ekstra bir pil süresi elde edileceği düşünülüyor. Zaten markanın bu tarz bir seçim yapmasının nedeni de yine dijital ekranın pil tüketimini artırıyor olması.

Aktivite Ölçüm Sensörü

Nokia Akıllı Saatleri arka kısımda ise özel bir ışın sistemi kullanıyor. Samsung akıllı saatlerinde gördüğümüz nabız ölçer yeşil ışınlara benzer şekilde gelen tarama sistemi sayesinde saat günlük olarak aktivitelerinizi algılayabiliyor. Yürüdüğünüzde, spor aktivitesi yaptığınızda, kalori hesaplama yaparken, adım sayma konusunda ve daha birçok günlük aktivite konusunda da bilgi toplayabilecek. Akıllı saatin bu sisteminin ne kadar başarılı olacağı ise şimdilik merak konusu.

Pil Rekoru Geliyor

Standart bir akıllı saat serisinden beklenen hemen her bildirim gösterme özelliği ve benzeri birçok özelliği kullanıcılara sunabilen akıllı saatlerin bunun dışında pil tüketimi de oldukça başarılı. Pil konusunda özel bir sistem kullanan Nokia, akıllı saat için yaklaşık olarak 25 gün gibi oldukça iddialı bir bekleme süresi sunmakta. Bekleme süresi 30 güne kadar çıkabileceği iddiaları da olan akıllı saatin sürekli kullanımda ne kadar pil süresi sunacağı konusunda ise henüz net bir bilgi yok.

Aktivite Modları, Uyku Takip Sistemi ve Su Geçirmez Özelliği

Performans ve spor takip verilerini tam doğrulukla elde edebilmek için akıllı saatlerin farklı modlara sahip olacağı da Nokia Akıllı Saatleri için dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Farklı spor etkinlikleri için farklı modlara sahip olacak olan akıllı saatin koşu, bisiklet gibi birçok aktivite modu bulunuyor. Bunun dışında uyku modu gibi bir moda da sahip olan akıllı saatin uyku analizi de yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca ekstra olarak su geçirmez olan tasarımı da unutmamak gerekli.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Henüz Nokia Akıllı Saatleri için çıkış tarihi ve fiyat açıklaması yapılmadı. Yeni seri için bu açıklamalar ne zaman gelecek Nokia tarafından belirtilmesi bekleniyor.