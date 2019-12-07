Nokia Akıllı TV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, akıllı telefon modelleri için beklenen tanıtımı gerçekleştirdi. Markanın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli olan Nokia 2.3 telefonunun tanıtımının hemen sonrasında Nokia akıllı TV modelinin de tanıtımı yapıldı.

Markanın bu alanda ilk iddialı modeli olarak öne çıkan akıllı televizyon, Nokia 55CAUHDN ismiyle geliyor. Kod numarasından da anlayacağınız gibi televizyonun ekran boyutu belli. Sözü daha fazla uzatmayalım ve yeni Nokia akıllı TV için özelliklerden söz edelim.

Nokia Akıllı TV Tasarımı Nasıl?

Son dönem akıllı televizyon modellerinde başta tasarımın değiştiğini görüyoruz. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi akıllı televizyonlarda da çerçevesiz ekranlara yer veriliyor.

Bu modelde de son dönem trendlerinin yansıtıldığı görülmekte. Söz konusu akıllı televizyon sadece alt kısımda çerçeve sunuyor. Geri kalan kısımlarda çerçevesiz bir ekran var.

Ölçüler: 1234.6 mm X 756 mm X 222 mm

Nokia Akıllı TV Serisi Nokia 55CAUHDN Özellikleri

Televizyon ekran boyutu olarak 55 inçlik bir panelle geliyor. Geniş ekran panelinde 60 Hz yenileme hızı sunuluyor ve 4K çözünürlük değeri dikkat çekiyor. Toplamda 400 nit parlaklık değerine sahip olan serinin, ADS ekran panellerine sahip olduğunu da ekleyelim. Bu sayede 178 derece görüş açısı elde edilebiliyor.

Hem Dolby Vision hem de HDR desteği bulunan ekranın, 1200:1 kontrast oranı sunulması da genel görüntü kalitesinin bir hayli yüksek tutulmasını sağlamış durumda.

Ekran panelini bir kenara bırakıp, teknik parçalara geçtiğimiz zaman ise 1 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci öne çıkıyor. Cortex A53 çekirdeklerini kullanan işlemcinin yanında 2.25 GB RAM miktarı var.

16 GB depolama alanı ve Bluetooth 5 desteği de önemli artılar arasında gösterilebilecek olan Nokia akıllı TV, Android 9 TV işletim sistemini kullanıyor ve Chromecast destekli bir model. Tüm bu özelliklerine ek olarak 2 adet USB girişi ve 3 adet HDMI girişi bulunan serinin özel olarak geliştirilmiş JBL ses sistemi artısı var. Şimdilik sadece Hindistan’da satışa çıkacak olan televizyonun fiyatı ise 589 dolar.