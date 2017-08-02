Nokia, Apple’dan 2 Milyar Dolar Patent Parası Aldı

Apple, şirketler arasındaki patent anlaşmazlığını çözmek için Nokia‘ya 2 milyar dolar ödedi. Mayıs ayında, her iki şirket de açılan davaları düşürmeyi kabul etti ve çok yıllı bir patent değişimi sözleşmesi yaptı. Ancak, sözleşmenin özellikleri açıklanmadı.

Bu hafta yapılan bir kazanç çağrısında Nokia, anlaşmanın bir parçası olarak şirketin 2 milyar dolar nakit aldığını açıkladı. Şirket ayrıca gelecekte Apple ile nasıl işbirliği yapacağı konusunda daha ayrıntılı bilgi verdi.

Nokia, Apple ile olan işbirliğinin ağ ve dijital sağlık birimi birimlerini güçlendireceğini belirtti. Zamanla, patent lisanslama satışları açısından Apple’dan alınan telif hakları, gelecekteki kazançlarına yansıyacak. Şirket, 2 milyar dolarlık nakitten nasıl yararlanmayı planladığını, gelecek üç aylık kazanç çağrısında açıklayacak.

Geçen yıl Nokia, ABD ve Avrupa’da patent ihlalleri nedeniyle Apple’a dava açmıştı. Sonuç olarak, Apple geri döndü ve şirket aleyhine kendi davasını başlattı. Bir Nokia şirketi olan Withings‘ten birçok sağlık ürünleri Apple’ın web mağazasından çıkarıldı.

Bu iki şirketin birbiriyle yasal mücadeleye girişmesi ilk defa değil. Büyük şirketler savaşmak yerine uzmanlıklarını paylaşmayı kabul etmesi tüketiciler için her zaman iyidir. Nokia’nın post-Microsoft çağında, anlaşmanın mali açıdan nasıl finanse edildiğini görmek ilginç olacak.