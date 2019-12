Nokia, C Serisine Geri Dönüyor: Karşınızda Yeni Nokia C1!

Nokia C serisi, Nokia‘nın akıllı telefon kralı olduğu günlerde oldukça popülerdi. Seri hem akıllı hem de özellikli telefonlara sahipti, böylece farklı bütçeler için uygun hale gelmişti. Şimdi HMD Global, seriyi yeni Nokia C1 ile geri getiriyor. Yeni telefon bugün Kenya’da duyuruldu.

Nokia C1, Afrika, Orta Doğu ve Asya-Pasifik’i hedefleyen giriş seviyesi bir akıllı telefon. Nokia C1, Nokia 1 Plus’ta olduğu gibi hoparlörün arkasında da bir delik bulunduruyor, ancak delik sağda değil solda. Nokia C1‘de selfie kameranın yanında bir de LED var. Kırmızı modeli ise biraz daha değişik.

Bu farklılıkların dışında bu telefon yeniden markalanmış bir Nokia 1 Plus diyebiliriz. Teknik özelliklerle ilgili olarak, Nokia C1, 5,45 inç FWVGA + IPS ekrana sahip. LED flaşlı 5MP f / 2.4 arka kamerası ve önünde LED’li 5MP kamerası var. 1 GB RAM ve 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci ile birlikte 16 GB genişletilebilir depolama alanı sunuyor.

Telefonun sol tarafında özel bir Google Assistant düğmesi, bir MicroUSB bağlantı noktası, Çift SIM desteği (yalnızca nano), bir ses girişi, FM radyo, Bluetooth 4.2 ve bir MicroSD kart yuvası (64 GB maks) bulunmakta. Aynı zamanda GPS ve 2.4GHz WiFi desteği de var. Ayrıca telefon 4G yerine 3G ile piyasaya sürülecek.

HMD Global, Nokia C1’i Android 9 Pie Go Edition ile birlikte satışa sunacak ve YouTube Go ve Gallery Go gibi uygulamaları da içerecek. Telefon Kenya’da 60 dolar (348 Türk Lirası) olarak fiyatlandırıldı, ancak diğer pazarlarda; dolayısıyla Türkiye’de de fiyat ve bulunabilirlik konusunda bilgi mevcut değil.