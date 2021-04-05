Nokia C20, 8 Nisan’da Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Nokia’yı satın alan HMD Global, 8 Nisan’da bir lansman etkinliği düzenliyor. Çeşitli raporlara göre Nokia akıllı telefon isimlendirme şemasını yenileyecek ve Nokia G10, G20, X10, X20 gibi yenil telefonları satışa sunacak. Bu cihazların yanı sıra Nokia C20 olarak adlandırılan bir telefon bugün Bluetooth sertifikasina sahip oldu.

MySmartPrice tarafından bildirildiği üzere, Bluetooth SIG web sitesinde dört HMD Global akıllı telefonu TA-1339, TA-1348, TA-1352, TA-1356 model numaralarıyla ortaya çıktı. Hepsi Nokia C20’nin farklı varyasyonlarını içeriyor.

Liste ayrıca gerekli QDID tasarımının Unisoc (Shanghai) Technologies Co Ltd. tarafından sağlandıgını gösteriyor, ancak içerideki işlemci hakkında açık bir şekilde hiçbir şeyi onaylamıyor.

Daha önce Nokia, Çinli yarı iletken üretici UNISOC’un işlemcilerini kullanıyordu, bu yüzden Nokia C20’de bu tarz bir işlemcinin gelmesi bekleniyor.

Nokia C20’nin 1GB RAM ve 16GB dahili depolama modeli bulunuyor. Son olarak, Nokia C20’nin 89 euro (yaklaşık 106 dolar) civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.