Nokia Edge Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Android işletim sistemiyle beraber akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Nokia, kısa sürede beklenenin çok üzerinde bir çıkış yakaladı. Nokia 6 serisi ile beraber büyük oranda çıkış yakalayan teknoloji devinin sadece 1 gün içerisinde tüm yeni akıllı telefon modellerinin de stoklarını bitirmeyi başarmıştı. Nokia 6 serisi yeniden üretime girerek stok artırımı yaparken bununun dışında markanın Nokia Edge adı verilen yeni bir model daha piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Nokia Edge Üst Segment Üyesi Mi Olacak?

Nokia 6 serisinden sonra gelecek olan modelin markanın yeni amiral gemisi olacak iddiaları da gündemde. Peki Nokia Edge serisi ile beraber gelen özellikler neler?

Metal Tasarım İle Yenilenmiş Yüz

Nokia Edge serisi ile beraber markanın yeni bir tasarımla beraber geleceği de belirtiliyor. Yeni tasarımda modelin ise metal kasaya sahip olacağı ve metal tasarım ile beraber geleceği düşünülüyor. Ön panelde sadece ekran kısmından oluşacağı düşünülen tasarımda bir uçtan bir diğer uca ekran modeli kullanılacağı iddialar arasında.

Yani tıpkı Galaxy S7 serilerinde gördüğümüz gibi kavisli ya da yanlarda uçtan uza bir ekran modeli görmüş olacağız. 5.5 inç ekran boyutu ile beraber geleceği iddiaları da olan yeni modelin çözünürlük değeri olarak ise 2K değerini sunacağı düşünülüyor. Tabi bu değer kavisli ekran ile beraber mi gelecek bunu tanıtımla beraber göreceğiz. Fakat yeni modelin tasarım iddialarının şimdiden beğeni topladığını da söylemek gerek. Ayrıca son olarak çift ekran teknolojisinin bu modelde de kullanılacağını da söylemek gerekiyor.

Teknik Özellikler Nasıl?

Henüz yeni seri Nokia Edge olduğu iddia edilen telefonun teknik özellikleri ile ilgili çok fazla detay olmadığını da belirtelim. Net olarak şu işlemcileri kullanacak ya da net olarak şu kadar Ram miktarı ile beraber gelecek şeklinde bir iddianın bulunmadığı akıllı telefonlarda belli başlı teknik detaylarda ortaya çıkmadı değil.

Özellikle işlemci konusunda model marka numarası olmasa da serinin 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağı düşünülüyor. 8 çekirdek işlemcinin bulunması ile beraber birde amiral gemisi üst segmet akıllı telefon olacağını düşünecek olursak serinin muhtemelen Snapdragon 835 serisi işlemcileri kullanacağı düşünülüyor. Teknik özelliklerde Ram konusunda ise en az 6 GB Ram bellek miktarı kullanacağı düşünülüyor.

Bunun dışında bir kez daha belirtelim henüz kesinleşmiş olan bir Ram bellek miktarı da depolama alanı miktarı da kesin değil. Bunun dışında serinin kamera konusunda ise Nokia Edge serisinde 23 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera kullanılacağı düşünülüyor. Bu seride özel kamera teknolojileri de kullanacağı düşünülen serinin diğer amiral gemisi akıllı telefonlara rakip olacak bir model olarak değerlendirildiğini de belirtelim. Fakat bunun içinde kamera özelliklerinin net olarak tanıtılmasını beklemek gerek.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Öncelikle fiyat konusundan bahsedelim. Fiyat konusunda serinin tabi ki belli bir çizginin üzerinde biraz yüksek bir fiyat aralığı olacağı düşünülüyor. Üst segmet akıllı telefon modellerine dahil olacağının iddia edilmesi ile beraber fiyat konusunda da bu şekilde yüksek bir aralık sunulacağı düşünülüyor.

Net fiyatları henüz belli olmayan modelin çıkış tarihi konusunda ise henüz kesinleşmiş olan bir bilgi ya da bir açıklama olmadığını da belirtelim. Yalnız muhtemelen yeni model Nokia Edge serisinin de bu yıl çıkması bekleniyor.