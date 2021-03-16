Nokia G10, Geekbench’te Sonucunda Ortaya Çıktı!

Nokia, eski başarısını tekrar yakalamak için akıllı telefon pazarına yeni modeller sunmaya hazırlanıyor. Şirketin şu sıralar her ne kadar X10 ve X20 serisi üzerinde çalıştığı söylense de firmanın başka bir modeli sunmaya hazırlandığını da biliyoruz. Bu model G10 olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün ise G10 hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni G10, bugün Geekbench sonuçlarında görünmeye başladı. Ortaya çıkan sonuca baktığımızda ise yeni modelin daha önce sızdırılan özellikleri hakkındaki boşlukları kapattığını görüyoruz.

Yeni G10 içerisinde sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Bu CPU’nun artık MediaTek‘in Helio P22 olduğunu Geekbench sonuçlarından biliyoruz. Ayrıca cihazın içerisinde 4 GB RAM kapasitesinin olacağı söylense de aynı zamanda 3 GB RAM kapasiteli bir versiyonunun da olacağı tahmin ediliyor. G10, 6.32 inç 720x1560p çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran ve 4.500 mAh batarya ile gelecek.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülü yer alacak. Aynı zamanda telefonun ön panelinde 16 Megapiksel bir selfie kamera bulunuyor. Yeni modelin 8 Nisan tarihinde X10 ve X20 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.