Nokia G10 Gümbür Gümbür Geliyor – İşte Detaylar!

Nokia, son zamanlarda çok da etkileyici bir performans göstermiyor. Düşük model telefonları pek de fazla talep görmüyor açıkçası. Geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenen birden fazla Nokia telefonu hala duyrulmadı.

Üstelik Android 11’in uygun cihazlara sunulması gerçekten yavaştı. Bununla birlikte, Finlandiyalı şirketten heyecan verici haber geldi. Şirketin Nokia G10 olarak piyasaya sürülecek yeni bir telefon serisi planladığı belirtiliyor.

İlk olarak güvenilir bir kaynak tarafından bildirilen Nokia G10, Nokia G serisi olan yeni bir serinin ilk telefonu olacak. Kaynağımıza göre TA-1334 model numaralı Nokia telefonu Nokia G10 olarak piyasada yerini alması bekleniyor.

Telefonun 6.4 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye sahip olması ve arkasında 48MP dörtlü kamera kurulumu olması bekleniyor. Cihazın özelliklerinin çoğunun Nokia 5.4 ile ortak olduğu söyleniyor ancak bazı önemli farklılıklar olmasını bekliyoruz.