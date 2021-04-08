Nokia G10 ve Nokia G20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, bugün nihayet yeni X, G ve C serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Cihazlar farklı fiyat taleplerine uygun olmakla birlikte, farklı yazılım güncelleme vaatleriyle satışa sunuldu. Bu yazımızda, uygun fiyatlı akıllı telefonlardan Nokia G10 ve Nokia G20‘nin özelliklerine bir göz atacağız.

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Nokia X10 ve Nokia X20‘nin aksine bugün piyasaya çıkan Nokia G serisinde 5G desteği bulunmuyor. Ancak Nokia, Nokia G serisinde 3 güne kadar pil ömrü, üç yıllık aylık güvenlik güncellemeleri ve iki yıllık Android işletim sistemi yükseltmeleri vaat ediyor.

Nokia G10 ve G20, 20:9 oranında ile 6.5 inç HD + LCD ekran (720 çözünürlük) ile geliyor. Nokia G10, bir MediaTek Helio G25‘e sahipken; G20 de Helio G35 işlemciyle satışa sunuldu. Nokia G10, 3/4GB RAM ve 32/64GB depolama alanına sahipken, G20 ise 4GB RAM, 64/128GB depolama vaat ediyor.

Nokia G10

Nokia G10’da 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro lens ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Nokia G20 ise 48 MP ana, 5 MP ultra geniş, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera ile dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Yukarıda belirtilen farklılıklar dışında Nokia G10, G20, 5.050mAh batarya, 8MP selfie kamera, 4G LTE, 3.5mm ses girişi, yanda parmak izi tarayıcı, Google Asistan düğmesi (özel) ve Android 11 işletim sistemi gibi benzer özelliklere sahip.

Nokia G20

Renklere gelince, Nokia G10, Blue ve Dusk renklerine ve 139 euro fiyata sahip. Nokia G20 ise Glacier ve Night renk seçenekleriyle 159 euro fiyat etiketi sunuyor.