Nokia, eski başarısını tekrar kazanmak için yeni modeller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket şimdi de G10 adın yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz bugün Malezya‘da SIRIM sertifikasını aldı. Bu sertifika ile birlikte telefonun tanıtımının yaklaştığı belli olmuş oldu.

TA-1334 model numarasıyla gelecek olan cihazın, 48 Megapiksel ana kamera, 64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM kapasitesinin olacağı tahmin ediliyor. Şuan için cihaz hakkında henüz resmi bir bilgili bulunmasa da daha önce yeni modelin bazı teknik özellikleri sızdırılmıştı.

Nokia G10‘nun 6.4 inç HD + bir ekranı, Snapdragon 662 yonga seti, 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS ve USB Type-C bağlantı seçeneklerinin olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihaz 4 / 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama versiyonları ile birlikte gelecek.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülünün olacağı söyleniyor. Nokia‘nın yeni modelini ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği henüz bilinmiyor ancak bu sızıntılar ile birlikte yakın bir zamanda cihaz gün yüzüne çıkacaktır.