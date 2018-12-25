Uzun süredir suskunluğunu koruyan HMD Global, Nokia 9 PureView modeli ile gelecek yıl gündeme damgasını vuracak. 5 farklı kameraya ev sahipliği yapacak. Bu da cihazın ön plana gelmesine yardımcı oluyor. Ancak bu gün HMD’nin farklı telefonlar üzerinde çalıştığını da öğrendik.

Hatta çok yakında yeni bir giriş seviyesi Nokia akıllı telefonunu açıklayabilir. Model numarası TA-1124 olan telefon, FCC’nin web sitesinde, özelliklerini açıklayan belgelerle birlikte ilk defa ortaya çıktı.

Yayınlanan FCC sertifikasyon belgelerine göre Nokia TA-1124 cep telefonunda 5.99 inç LCD ekran mevcut. Ancak çözünürlüğü belirtilmemiştir. Telefon, Vivo Y93‘te bulunan 12nm sekiz çekirdekli yonga seti Snapdragon 439 ile güçlendirilecektir. İşlemci ile eşleştirilmiş 2GB RAM ve 32GB depolama alanı vardır.

TA-1124 - FCC Sertifika Dosyaları 1 - 3

FCC belgelerine göre ayrıca, telefonun ön kısmında 8MP selfie kamerası yer alırken, arka tarafında 5MP’lik sabit odaklı ikincil sensörün yanında 13MP’lik otomatik sabitleme özelliği bulunan bir kamera yer alacak. Diğer özellikleri bakımından 3400 mAh bataryaya, Bluetooth 5.0’a ve hatta NFC’ye sahip olacak.