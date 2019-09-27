Nokia Giriş Seviyesi Telefonlarına Android 10 Güncellemesi Yayınlanacak!

Nokia'nın ismini fazla duymasak da giriş seviyesine Android 10 güncellemesi sunacak ilk telefon markası oldu...

Yazar
Muhammed Arslan
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Google, yeni Android 10 güncellemesini akıllı telefonlarına resmi olarak yayınlamasından haftalar sonra, şirket bu haftanın başlarında Android 10 (Go Edition) sürümünü duyurdu. Şimdi Nokia’nın sahibi HMD Global, giriş seviyesi akıllı telefonları için Android 10 güncellemesi desteği vereceğini onayladı.

Finli şirket, Android Pie Go Edition‘ı çalıştıran Nokia 1 Plus‘ın, 2020’nin ilk çeyreğinde Android 10 Go Edition güncellemesini alacağını açıkladı. Başka bir akıllı telefon, Android 8.1 Oreo (Go Edition) çalıştıran ve geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürülen Nokia 2.1.

Şimdi, şirket Android 10 güncellemesinin 2020’nin ikinci çeyreğinde yayına gireceğini onayladı. Öte yandan, Nokia 1 geçen yıl Mart ayında Android 8.1 (Oreo) Go Edition’da geldi. Gelecek yıl da Android 10 Go Edition sürümünü çalıştıracak.

Raporlara göre, Android 10 (Go Edition) daha iyi bellek verimliliği sayesinde kullanıcıların uygulamalar arasında %10 daha hızlı geçiş yapmasını sağlayacak. Ayrıca Google tarafından giriş seviyesi akıllı telefonlar için geliştirilen, özel donanım veya performanstan ödün vermeden çalışabilen Adiantum adında yeni bir şifreleme biçimi vardır.

Şirket, Android 10 Go Edition güncelleme işlemiyle ilgili ayrıntıları kısmen açıkladı. Ancak bu durum bölgelere göre farklılıklar gösterecek. Bu yüzden ülkemize gelmesi belki de yıl sonuna kadar uzayabilir.

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