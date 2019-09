Nokia Giriş Seviyesi Telefonlarına Android 10 Güncellemesi Yayınlanacak!

Google, yeni Android 10 güncellemesini akıllı telefonlarına resmi olarak yayınlamasından haftalar sonra, şirket bu haftanın başlarında Android 10 (Go Edition) sürümünü duyurdu. Şimdi Nokia’nın sahibi HMD Global, giriş seviyesi akıllı telefonları için Android 10 güncellemesi desteği vereceğini onayladı.

Finli şirket, Android Pie Go Edition‘ı çalıştıran Nokia 1 Plus‘ın, 2020’nin ilk çeyreğinde Android 10 Go Edition güncellemesini alacağını açıkladı. Başka bir akıllı telefon, Android 8.1 Oreo (Go Edition) çalıştıran ve geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürülen Nokia 2.1.

Şimdi, şirket Android 10 güncellemesinin 2020’nin ikinci çeyreğinde yayına gireceğini onayladı. Öte yandan, Nokia 1 geçen yıl Mart ayında Android 8.1 (Oreo) Go Edition’da geldi. Gelecek yıl da Android 10 Go Edition sürümünü çalıştıracak.

Entry level smartphone experience should not be a compromise. #Google proves it with new #Android 10 Go edition offering rich experiences with even better memory mgmt, performance & security. We are working to bring them first on #Nokia smartphones 🙏https://t.co/6K9QaYCY2p pic.twitter.com/5jWHrJPV4q

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 27, 2019