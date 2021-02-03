Ana Sayfa Akıllı Telefon Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia, 5.4 ve 6300 4G modellerini ABD pazarında resmi olarak satışa çıkarıyor. İşte yeni cihazların detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Nokia

Nokia, birçok alım ve satımdan sonra akıllı telefon pazarında tekrar tutunmaya çalışıyor. Şirket bu yıl hem bir tane akıllı telefon hem de modernize edilmiş klasik bir telefon ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak akıllı telefon modeline bakacak olursak eğer, Nokia 5.4 olarak isimlendirilmiş durumda. Cihaz 6.39 inç LCD bir ekrana sahip. Ayrıca içerisinde Snapdragon 662 yonga setini bulunduruyor.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana kamera + 5 Megepiksel ultra geniş kamera olmak dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon 10 W şarj adaptörü ve 4.000 mAh bataryaya sahip. Yeni Nokia 5.4, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama versiyonuyla ve 250 dolar fiyat etiketiyle birlikte 1 Mart tarihinde ABD’de satışa çıkıyor.

Nokia 6300 4G‘ye gelecek olursak eğer, bir klasiğin modernize edilmiş hali karşımıza çıkıyor. KaiOS işletim sistemiyle gelen model, içerisinde Snapdragon 210 işlemci bulunduruyor. 512 MB RAM kapasitesi olan cihaz da, 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD kart desteği bulunuyor.

Ayrıca telefon, VGA bir kamera ve 2.4 inç 240×320 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip durumda. 1.500 mAh batarya ile gelen yeni 6300 4G, önümüzdeki hafta Kömür, Camöbeği Yeşili ve Beyaz renk seçenekleriyle birlikte 60 dolara satışa çıkıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A50 Şubat 2021 Güncellemesini Alıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey cihazlarının yanı sıra orta segment telefonlarını da güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket bu konuda ilk olarak Şubat...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 3650 Yenilenmiş Şekilde Gelebilir!

HDM Global, 3310 ile başlattığı yenileme çalışmalarına 6300 4G'ye kadar genişletmişti. Şirket şimdi telefon pazarında eski sevilen modellerini yenileyerek girmeye devam etmek istiyor. Bugün...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia, birçok alım ve satımdan sonra akıllı telefon pazarında tekrar tutunmaya çalışıyor. Şirket bu yıl hem bir tane akıllı telefon hem de modernize edilmiş...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel Cihazlarına Yeni Güncellemeler Gönderdi!

Google, akıllı telefon dünyasına sadece yazılımsan olarak değil aynı zamanda kedi ürettiği cihazlarıyla da girmeye devam ediyor. Şirketin akıllı telefon dünyasına kazandırdığı en planda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro’nun Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo'nun Mart ayında Find X3 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Aralık ayında, ünlü haberci Evan Blass, Find X3 Pro'nun temel özelliklerini paylaşmıştı. Geçen...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014