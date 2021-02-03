Nokia İki Yeni Modelini Daha Satışa Çıkarıyor!

Nokia, birçok alım ve satımdan sonra akıllı telefon pazarında tekrar tutunmaya çalışıyor. Şirket bu yıl hem bir tane akıllı telefon hem de modernize edilmiş klasik bir telefon ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak akıllı telefon modeline bakacak olursak eğer, Nokia 5.4 olarak isimlendirilmiş durumda. Cihaz 6.39 inç LCD bir ekrana sahip. Ayrıca içerisinde Snapdragon 662 yonga setini bulunduruyor.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana kamera + 5 Megepiksel ultra geniş kamera olmak dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Telefon 10 W şarj adaptörü ve 4.000 mAh bataryaya sahip. Yeni Nokia 5.4, 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama versiyonuyla ve 250 dolar fiyat etiketiyle birlikte 1 Mart tarihinde ABD’de satışa çıkıyor.





Nokia 6300 4G‘ye gelecek olursak eğer, bir klasiğin modernize edilmiş hali karşımıza çıkıyor. KaiOS işletim sistemiyle gelen model, içerisinde Snapdragon 210 işlemci bulunduruyor. 512 MB RAM kapasitesi olan cihaz da, 32 GB’a kadar yükseltilebilir microSD kart desteği bulunuyor.

Ayrıca telefon, VGA bir kamera ve 2.4 inç 240×320 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip durumda. 1.500 mAh batarya ile gelen yeni 6300 4G, önümüzdeki hafta Kömür, Camöbeği Yeşili ve Beyaz renk seçenekleriyle birlikte 60 dolara satışa çıkıyor.