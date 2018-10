Nokia İndirimli Telefon Fiyatları Açıklandı

HMD Global Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 6.1, ve Nokia 8 Sirocco akıllı telefonları fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı. Orta sınıf akıllı Nokia telefonları yaklaşık 14$ ve 20$ arasında indirimli fiyat ile satışa sunulurken şirketin amiral gemisi için fiyatlandırma yaklaşık 177$ olarak belirlendi.

Nokia indirimli telefon fiyatları açıklandı diye belirtmiştik, peki hangi telefonlarda ne kadar indirim yapılacağına daha ayrıntılı bakalım. Nokia 3.1 akıllı telefonunun 3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip olan modeli 120$ civarı bir fiyatlandırma ile karşımıza çıkacak. Öte yandan Nokia 5.1 akıllı telefonunun 3GB RAM modelinin ortalama indirim tutarı 15$ olarak belirlendi.

Öte yandan Nokia 6.1‘in 3GB RAM modeli için etiket fiyatı üzerinde 15$ gibi bir indirim yapıldı. Aynı akıllı telefonun 4GB RAM versiyonu 14$’lık bir indirim ile satışa sunuldu. Bu yeni fiyatlandırma ile 3GB RAM modeli yaklaşık 184$ civarında satış yaparken, aynı cihazın 4GB RAM modeli de 225$’a iniyor.

Hindistan’daki HMD Global’in en pahalı telefonu olan Nokia 8 Sirocco‘nun etiket fiyatı şu anda 505$ olarak belirlendi. Bu yıl nisan ayında Hindistan’da piyasaya sürülen bu akıllı telefonun çıkış fiyatı 682$’dı.

Nokia akıllı telefonlarda fiyat indirimi şirketin yakın zamanda önde gelen Nokia 3.1 Plus, 5.1 Plus ve 6.1 Plus modellerini satışa sunması ile birlikte geliyor. Hindistan’da Nokia 3.1 Plus ile birlikte şirket ayrıca Nokia 8110 4G VoLTE özellikli telefonu da piyasaya sürdü.

HMD Global kısa bir süre önce Nokia 7.1 modelini duyurdu. Bu akıllı telefon “PureDisplay” ile birlikte gelen ve SD636 SoC ile birleştirilmiş Snapdragon 710 yonga seti ile çalışıyor, ve çift arka kameraya sahip. Geçtiğimiz hafta Fin firması Çin’deki Nokia X7 akıllı telefonunu piyasaya sürdü, ve yakında Nokia 7.1 Plus gibi diğer pazarlara açılabildi.