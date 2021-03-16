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Nokia, İşgücünü Azaltmayı Planlıyor – İşte Nedeni

Ayşen Sıla

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Nokia

Fin telekomünikasyon grubu Nokia Salı günü yaptığı duyuruda, 600 milyon euro’luk (715 milyon dolar) maliyet düşürme programının bir parçası olarak iki yıl içinde işgücünü %11‘e kadar azaltacağını duyurdu.

CEO Pekka Lundmark, geçen yıl üst düzey görevi devraldıktan sonra, şirketin önceki yönetiminin 5G hedeflerine zarar veren ve hisselerini sürükleyen ürün hatalarını gidermek için değişiklikler yapıyor.

Nokia, Lundmark liderliğindeki geniş kapsamlı yeniden yapılandırmayı açıklayarak, önümüzdeki iki yıl içinde pazardaki gelişmelerin iş kayıplarının kesin sayısını belirleyeceğini söyledi.

Nokia

Şirket yaptığı açıklamada, “Planlanan yeniden yapılandırmanın, Nokia’nın bugün sahip olduğu yaklaşık 90.000 çalışanın yerine 18-24 aylık bir süre içinde 80.000-85.000 çalışanlı bir organizasyonla sonuçlanması bekleniyor” dedi.

2023 yılına kadar 600 milyon euro ile 700 milyon euro arasında yeniden yapılandırma ve ilgili masraflar beklediğini söyledi. Mevcut yeniden yapılanmanın 2023 sonuna kadar maliyet tabanını yaklaşık 600 milyon euro düşürmesini bekliyor. Tasarrufların yarısının serbest bırakılması bekleniyor.

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