Nokia Kamera Uygulamasına Güzel Bir Güncelleme Yaptı

Android Oreo Beta sürümü ile gelen Nokia 9 Android telefonu şaşırtıcı ve gizli yeni özelliklere sahip olduğunu keşfettik. Nokia kendi kamera uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladı. Kamera artık hem telefoto (tele-photo) hem de geniş açılı (wide-angle) türden ikili kameraları destekliyor.

Nokia 5 kullanıcıları ise malesef bu özellikleri kullanamıyorlar. Ancak bu uygulama gelecekte neler olabileceğinin güzel sinyallerini bizlere veriyor. Ümidinizi yitirmeyin dostlar.

Nokia kamera uygulaması ile sadece telefoto ve geniş açılı ikili kameralara destek sağlıyor. İşin garip tarafı ise şu ana kadar telefon piyasasındaki hiçbir telefon hem telefoto hem de geniş açı desteklemiyor. Bu yüzden Nokia 9 hakkındaki şu ana kadar çıkan tüm söylentiler sanırım iki kameralı bir Nokia 9 modelini bizlere işaret ediyor.

Kamera uygulamasında bir başka heyecan verici değişiklik daha var. Artık Nokia 5 modelinde deklanşör hızını ve ISO’yu manuel olarak seçebileceksiniz. Değerler ise; deklanşör için 1/500s ve 1s arasında. Diğer yandan ISO için 100 ila 2.000 arasında sunulmuş gözüküyor.

Nokia firması adına güzel güncellemeler geldiği aşikâr. Umarız Nokia kullanıcıları bu duruma sevinirler. Sizin de gelişmeler hakkındaki fikir ve yorumlarınızı bekliyoruz.