Nokia, Huawei ve Xiaomi ile anlaşma imzaladıktan sonra, dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisi ve BBP Electronics grubunun bir üyesi olan OPPO ile Çinli akıllı telefon üreticilerine lisans verme patentini sürdürüyor. Bugün ise Çin akıllı telefon üreticisi Oppo ile çok yıllıklı bir patent lisansı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirket anlaşmayla ilgili detayları tam anlamıyla açıklamıyor. Ancak Guangdong merkezli üreticinin, bağlantı patenleri için mobil telefon dünyasındaki en büyük lisans sahibine güveneceği anlaşılıyor.

Nokia CLO ve Nokia Technologies Başkanı Maria Varsellona, Oppo’nun akıllı telefon sektöründeki liderlerden biri olduğunu ve bir lisans sahibi Nokia’nın onları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bundan dolayı bu anlaşma daha önce ileri sürülen Nokia’nın küresel lisans programının doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Bu anlaşma, Nokia Technologies’in finansal sonuçlarını daha da geliştirecek ve tüm grubun bilançosunu olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü patentlerden elde edilen para çoğunlukla kârlıdır.