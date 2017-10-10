Nokia, 2016 yılında Withings‘i satın alarak cep telefonu sektöründe kararlı olduğunu gösterdi. Ayrıca, Ozo VR 360 derecelik kameraya sahipti, ancak pazarın şu anda beklenenden daha yavaş gelişmesi nedeniyle iptal edildi. Şirket, odak noktasını VR’den dijital sağlık ve büyüyen marka ve teknoloji lisansına kaydırdığını açıkladı.

Medyaya yapılan açıklamada Nokia, planın yatırımları azaltmak ve OZO VR fotoğraf makinesi ve donanımının diğer sürümlerinin geliştirilmesini durdurmak olduğunu söyledi. Bu, başta Finlandiya, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık‘taki 1090 çalışanın 310’unu etkileyecektir.

VR pazarı kesinlikle Nokia‘nın istediği kadar güçlü değil.