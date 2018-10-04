Nokia Pie Güncellemesine Sahip Olacak Telefon Modellerini Açıkladı

Android güncellemesinin son versiyonu olan Pie yeni özellikleri ile gündeme noktasını vuruyor. Bu ay Nokia 6.1 ve Nokia 6.1 Plus telefonları Android 9.0 güncellemesine sahip olacaklar.

Bu güncellemenin sıradaki sahipleri ise Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco modelleri olacak. Kasım ayında gelecek olan güncelleme ile telefonlarınız yeni bir görünüme sahip olacaklar. Nokia 8 modeli Ekim 2017‘de 7.1 Nougat ile piyasaya sürülmüştü. Ancak unutmamak gerekir ki ilk olarak Anroid 8.0 sürümünü aldıktan sonrasında Pie Güncellemesine geçecektir.

Yani genel olarak HMD’ye ait Nokia Android One telefonları iki yıl içerisindeki genel olarak bütün android güncellemerini alacak. Bir yıl boyunca da yalnızca güvenlik güncellemeleri alacak. Ayrıca bu sürüme zaten Nokia 7 Plus modelinin yanında mevcut tüm Nokia telefonları Android Pie sürümüne kavuşacak.