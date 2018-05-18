Akıllı telefon dünyasında kendisine iddialı bir yer bulmaya başlayan Nokia, bir bir yeni akıllı telefonlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ilginç bir model olarak tanıtılan Nokia X6 serisinin kullanıma girdiğini gördük. Yeni akıllı telefon modelinin tanıtılmasının ardından markaya yöneltilen sorularda artmaya başladı. Bir yandan gelecek planlarını açıklayan bir diğer yandan ise soruları cevaplayan markaya en çok sorulan sorular arasında ise Nokia 8 kamera uygulaması sorusu yer alıyor. En az yeni akıllı telefon modelleri kadar merak edilen konulardan biri olan Nokia 8 kamera uygulaması için merakla beklenen Nokia Pro Camera güncellemesi içinse sonunda sorular yanıt buldu.

Nokia Pro Camera Ne Zaman Geliyor?

Yeni güncelleme konusunda yeni açıklamalara geçmeden önce Nokia Pro Camera sisteminden biraz söz edelim. Amiral gemisi akıllı telefon sınıfında olmasına karşın kamera arayüzü pek beğenilmeyen Nokia 8 akıllı telefonları için geliştirildiği bilinen Nokia Pro Camera, Nokia 8 akıllı telefonlarının kamera arayüzünü neredeyse tamamıyla değiştirecek. Yeni arayüzle beraber sistem oldukça değişecek. Öncelikle beğenilmeyen karışıklık giderilmiş olacak.

Kamera arayüzü çok daha anlaşılır ve çok daha kolay yönetilebilir olacak. Bunun dışında çekim kısmında da kaliteyi arttırmak için önemli adımlara imza atılacak. Çok daha iyi bir kamera uygulamasını kullanıma alacak olan akıllı telefonların, ne zaman güncelleme alacağı konusunda ise yapılan açıklama oldukça tatmin edici oldu. Doğrudan şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarla beraber yeni arayüzün üzerinde çalışmalara uzunca bir süredir devam edildiği ortaya çıktı.

Aylardır yeni özellik üzerinde çalıştıklarını belirten CEO, şu an için testlere geçmek üzere olduklarını da vurguladı. Testlerin de kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından Nokia Pro Camera arayüzünün yayınlandığını göreceğiz. Muhtemelen 29 Mayıs etkinliğinden sonra bu konuda da önemli bilgiler verilecek. Hatta markanın yeni yazılımları için etkinliğe yetiştirme konusunda özel bir çalışma yaptığını da söylemek yanlış olmayacaktır.