Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Nokia PureBook X14 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Nokia PureBook X14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, yepyeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Nokia PureBook X14 olarak satışa sunulan bilgisayar, hem ince, hem hafif, hem de donanımlı...

Ayşen Sıla

-

0
Nokia PureBook X14

Nokia marka lisans sahibi Flipkart, bugün Nokia PureBook X14 adlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Popüler e-ticaret platformunun yeni dizüstü bilgisayarı, tüm temel özellikleri daha ince ve hafif bir form faktöründe sunuyor. Bu yeni dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Flipkart tarafından yeni piyasaya sürülen Nokia markalı dizüstü bilgisayar, magnezyum-alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip. Yalnızca 1,1 kilogram ağırlığında ve 320,2 x 214,5 x 16,8 milimetre boyutlarında. Dizüstü bilgisayar, NKi510UL85S model numarasını taşıyor ve yalnızca siyah renk seçeneğiyle geliyor.

Dizüstü bilgisayar, en yüksek 250 nit parlaklığa sahip 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekran paneli bulunduruyor. Bu IPS LCD paneli, daha düşük bir maksimum parlaklık seviyesine sahip olmasına rağmen Dolby Vision‘ı da destekliyor.

Nokia PureBook X14

Windows 10 Home işletim sistemini çalıştıran bilgisayar, 1.4 milimetre tuş hareketine sahip arkadan aydınlatmalı bir klavye ve çoklu hareket desteğine sahip hassas bir dokunmatik yüzey ile birlikte geliyor.

Bağlantı kısmında ise dizüstü bilgisayarda çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, gigabit ethernet (RJ45), 2 x USB Type-A (USB 3.1), 1 x USB Type-A (USB 2.0), 1 x USB Type-C ( USB 3.1), 1 x HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Nokia PureBook X14

Diğer özellikler arasında Dolby Atmos tarafından desteklenen çift hoparlör, çift mikrofon, Windows Hello yüz kimlik doğrulamasını destekleyen HD IR web kamerası ve Kensington kilit bulunuyor.
Bilgisayar yaklaşık 821 dolar fiyat etiketiyle Flipkart üzerinden temin edilebilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Motorola Nio’nun Ön Tasarımı Sızdırıldı!

Son raporlar, Motorola'nın 2021'in ilk çeyreğinde kod adı "Nio" olarak adlandırılan bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini işaret ediyor. Nitekim cihaz, Snapdragon 865 işlemci tarafından...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Nokia PureBook X14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia marka lisans sahibi Flipkart, bugün Nokia PureBook X14 adlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Popüler e-ticaret platformunun yeni dizüstü bilgisayarı, tüm...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo iQOO U3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun alt markası iQOO, iQOO U3 adlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO U3, yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı, büyük boyutlu bir bataryayı...
Devamını Oku
IOS Haberleri

Apple iPad 2021’in Özellikleri Sızdırıldı!

Apple, bu yıl içerisinde bir sürü iPad piyasaya sürdü, ancak bunların en ucuzu, birkaç ay önce 2020 iPad Air ile birlikte piyasaya sürülen 8....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Renk Değiştiren Camlar 2021’de Moda Olacak!

OnePlus Konsept One bu yılın başlarında tanıtıldı ve renk değiştiren cam bir tasarıma dayanıyordu. Sahiden de muhteşem görünen bu tasarım, izleyiciler tarafından büyük bir...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014