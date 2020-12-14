Nokia PureBook X14 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia marka lisans sahibi Flipkart, bugün Nokia PureBook X14 adlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Popüler e-ticaret platformunun yeni dizüstü bilgisayarı, tüm temel özellikleri daha ince ve hafif bir form faktöründe sunuyor. Bu yeni dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerine ve fiyatına birlikte göz atalım.

Flipkart tarafından yeni piyasaya sürülen Nokia markalı dizüstü bilgisayar, magnezyum-alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip. Yalnızca 1,1 kilogram ağırlığında ve 320,2 x 214,5 x 16,8 milimetre boyutlarında. Dizüstü bilgisayar, NKi510UL85S model numarasını taşıyor ve yalnızca siyah renk seçeneğiyle geliyor.

Dizüstü bilgisayar, en yüksek 250 nit parlaklığa sahip 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekran paneli bulunduruyor. Bu IPS LCD paneli, daha düşük bir maksimum parlaklık seviyesine sahip olmasına rağmen Dolby Vision‘ı da destekliyor.

Windows 10 Home işletim sistemini çalıştıran bilgisayar, 1.4 milimetre tuş hareketine sahip arkadan aydınlatmalı bir klavye ve çoklu hareket desteğine sahip hassas bir dokunmatik yüzey ile birlikte geliyor.

Bağlantı kısmında ise dizüstü bilgisayarda çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, gigabit ethernet (RJ45), 2 x USB Type-A (USB 3.1), 1 x USB Type-A (USB 2.0), 1 x USB Type-C ( USB 3.1), 1 x HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Diğer özellikler arasında Dolby Atmos tarafından desteklenen çift hoparlör, çift mikrofon, Windows Hello yüz kimlik doğrulamasını destekleyen HD IR web kamerası ve Kensington kilit bulunuyor.

Bilgisayar yaklaşık 821 dolar fiyat etiketiyle Flipkart üzerinden temin edilebilir.