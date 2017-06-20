Nokia Sağlık Cihazları Sektörüne Withings Markası İle Girdi

Geçen yıl Nokia, sağlık odaklı şirketi Withings‘i satın aldı; Şimdi şirket, Nokia adı altında Withings ürünlerini yeniden markaladı ve geçişe eşlik edecek üç yeni ürün yayınladı. Üç yeni ürün bir Wi-Fi BMI (vücut kütle indeksi) ölçeği, yumuşak bir manşet tansiyon monitörü ve Health Mate uygulamasının yepyeni bir yeniden tasarımı.

BMI ölçeğine Nokia Body adı verildi ve Nokia’nın ölçekli ürün serisinde en ucuz cihaz olan 59.95$ (İngiltere’de £ 55) fiyat etiketi ile satılmakta. Nokia Body oldukça basit bir akıllı cihaz, kilonuzu izleyecek ve VKİ ile ilgili ayrıntılar verecektir. Tüm bu bilgileri Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden yeni Health Mate uygulaması ile eşitleyebilirsiniz.

Nokia BPM+ olarak adlandırılan tansiyon monitörü, mevcut Withings tansiyon monitöründen daha yumuşak ve daha taşınabilir. Cihaz artık daha rahat giyilebilir ancak daha taşınabilir olmasını sağlayan daha kompakt bir şekle dönüştürülebilir. Cihaz sistolik ve diyastolik kan basıncını ve kalp atış hızını ölçer ve FDA ve tıbbi CE onaylı. BPM+, 129.95 dolara (£ 115) satılmakta.

En son tanıtılan ürün Health Mate uygulaması. Beş programa; Daha Akıllı Uyum, Daha İyi Vücut, Hamilelik Takibi, Daha Sağlıklı Kalp ve Liderlik tablosuna sahip.