HMD Global ile yolluna devam eden Nokia, sürekli olarak yeni akıllı telefonları tanıtmaya devam eden markanın zaman zaman eski akıllı telefonlarını yenilediğini de görüyoruz. Bir yandan tuşlu telefon efsanelerini yeniden hayata geçiren Nokia, bir yandan ise mevcut modeller için serilerini güncellemeye devam ediyor. Bu kez markanın yeni akıllı telefonları Nokia 7.1 Plus serisinin devamı niteliğinde olacak akıllı telefonlar olacak. Nokia TA-1057 kod numarasıyla FCC üzerinde ortaya çıkan akıllı telefonların özelliklerine daha yakından bakalım.

Nokia TA-1057 Akıllı Telefonlarının Özellikleri Neler?

Android One projesine dahil olması beklenen akıllı telefonların içerisinde giriş seviyesi özelliklerini göreceğiz. FCC üzerinde ortaya çıkan diğer bilgilere göre ise akıllı telefonun içerisinde 2 GB RAM bellek miktarı bulunacak. Bir diğer modelde ise 3 GB RAM bellek miktarı olacak. Depolama alanı kısmında da yine RAM bellek seçimlerine göre değişikliklerin yapıldığını görmek mümkün olacak. FCC belgelerine göre ortaya çıkan bir diğer bilgi ise kamera detayı.

Nokia TA-1057 akıllı telefonlarında muhtemelen çift arka kamera bulunacak. Android One akıllı telefon projesine dahil olacak olsa da hem çift arka kamera hem de parmak izi sensörleri bulunacak. Parmak izi sensörlerinin kameralarının altında yer almasını beklediğimiz Nokia TA-1057 akıllı telefonlarının, muhtemelen MWC 2019 fuarında tanıtıldığını göreceğiz.

Giriş seviyesi akıllı telefonlarının fiyatları konusunda nasıl bir seçenek sunulacağı tam olarak bilinmiyor olsa da fiyat kısmında da çok yüksek bir aralığa yer verilmeyeceğini ekleyelim. Muhtemelen uygun fiyatlı ve giriş seviyesi bir akıllı telefon karşımızda olacak. 150-200 dolar aralığında bir model görmeyi umut ediyoruz. Şimdilik paylaşılan bilgiler bunlar ile sınırlı. Tanıtımdan sonra sitemizde tüm bilgileri bulabilirsiniz.