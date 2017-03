Nokia Telefonlarında Artık Carl Zeiss Lensleri Olmayacak

Lumia 1020 ve PureView 808‘in eski günlerinde Nokia, Carl Zeiss lensleri ve PureView görüntüleme teknolojisini kullanıyordu. Ancak, o zamandan beri çok şey değişti. Microsoft, Nokia’nın cihazlarını ve servislerini satın aldı ve şirketin geriye kalan kısmı akıllı telefon pazarına geri döndü.

Aslında şimdi piyasaya sürülen Nokia telefonları, HMD Global tarafından marka lisanslı olarak üretiliyor. Bunu göz önünde bulundurarak, eski Nokia cihazları ile aynı şekilde üretilmemesi sürpriz değil. Bu yüzden Twitter da artık Zeiss lenslerini (VTECH aracılığıyla) kullanılmayacağı doğrulandı:

@___Dhruv___ We're no longer using Carl Zeiss technology.

— Nokia Mobile (@nokiamobile) March 5, 2017