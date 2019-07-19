Nokia Tuşlu Telefonla Geliyor

Eski tip cep telefonları döneminin lideri konumunda olan Nokia, akıllı telefonlara geçiş döneminden sonra ciddi bir düşüş yaşadı. Birkaç kez el değiştirdiğini gördüğümüz marka son olarak yeni Android serisiyle gündeme geldi. Şimdi ise markanın tekrar gündeme gelmesini sağlayan yeni tuşlu telefonlar oldu.

Daha önce yapılan paylaşımlarda da söz konusu akıllı telefonlar için yeniliklerin hazırlandığı ve yeni serilerin geleceği konusunda bilgiler paylaşılmıştı. Bu bilgilerin neticesinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlar beklerken, markanın tuşlu bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Nokia Tuşlu Telefonları Geri Döndürüyor

Markanın yeni akıllı telefonlar yerine yine eski sisteme döneceği ve bu yönde bir telefon modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Söz konusu telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda bir açıklama yok.

Fakat paylaşılan görsellere ve ilk detaylara bakacak olursak, akıllı telefon olarak gösterebileceğimiz bir model görmeyeceğiz. Bunun yerine daha çok esti tip olarak gösterilen tuşlu telefonları görmek mümkün olacak. Dokunmatik bir panel kullanımının da yapılması beklenmiyor. Sadece 17 adet tuşlu bir klavyenin yer aldığını göreceğiz.

Ekran kısmında da standart kullanım söz konusu olacak. Yine bu kısımda da herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. İşletim sistemi kısmına geçtiğimiz zaman, muhtemelen Android tabanlı olarak çalışacak bir seri göreceğiz. Fakat net olarak işletim sistemi kısmında da nasıl bir seçim yapılacağı da bilinmiyor.

Muhtemelen bu konuda da Google’a yeni bir rakip gelebilir. Söz konusu tuşlu telefonun eski serilerin yeniden uyarlanmış hali olarak gelmesi de olası olabilir. Daha önce 3310 modellerinde olduğu gibi Nokia benzeri çalışmalar yapmıştı. Yine aynı durumun geçerli olduğunu görebiliriz. Bunlar için firma tarafından yapılacak resmi açıklamaları beklemek gerekecek.