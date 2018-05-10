Çentikli ekran tasarımı kullanan telefon modellerine sürekli yenileri ekleniyor. Markalar bu alanda sürekli yeni modellerle kendisini gösteriyor. İşte son dönemin trendlerine uyması beklenen markalardan birisi de Nokia. Sıralı bir şekilde gelen 6,3,5 ,8 modellerinden sonra, özel bir seri ile kullanıcıların karşınıza çıkmaya hazırlanan markanın bu noktada tanıtacağı yeni akıllı telefonlarının ise Nokia X modeli olacağını uzun süredir konuşuyoruz.

Nokia X veya Nokia X6 adıyla gelmesi beklenen yeni akıllı telefonların tanıtımının ise önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. İşte tanıtımdan hemen önce yeni modelin tüm detaylarının da paylaşıldığını ekleyelim. Hemen yeni modelin detaylarına geçelim.

Nokia X Tasarımı ve Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinin başta belirttiğimiz gibi çentikli ekran tasarımına yer vereceği belirtiliyor. Biraz daha küçültülmüş olan bir çentik alanına yer vereceği iddia edilen akıllı telefonun, ekranının ise diğer modellere göre çok daha geniş olacağı belirtiliyor.

Ekran gövde oranının da bu noktada oldukça yüksek olması bekleniyor. Bunun dışında ekran boyutunun ise 5.8 inç olacağı ve çözünürlük değerinin de 2280 X 1080 piksel olacağı bilgisi var. Yeni telefonun en boy oranı ise 19:9 olacağı konusunda önemli bilgiler var.

Teknik kısma geçtiğimiz zaman ise Nokia X akıllı telefonlarının Snapdragon 636 işlemcilerini kullanacağı belirtiliyor. 1.8 GHz saat hızına sahip olan işlemci, Adreno 509 grafik birimi kullandığını da söylemek gerekiyor. Bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek miktarına yer verileceği belirtiliyor.

Nokia X akıllı telefonlarının kamera kısmında ise 16 MP çift arka kamera kullanılacak. Yine ön kısımda da 16 MP değerinde bir kamera kullanıldığını göreceğiz. Parmak izi sensörlerine yer verecek olan modelin, Android 8.1 işletim sistemi ve 3000 mAh değerinde hızlı şarj özellikli bir bataryasının da bulunması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle beraber telefonların tanıtım tarihinin ise 16 Mayıs olarak açıklandığını belirtelim. 16 Mayıs sonrasında fiyatları ve geri kalan tüm özellikleri görebileceğiz.