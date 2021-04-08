Nokia X10 ve Nokia X20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, Nokia X10 ve Nokia X20 adlı 5G akıllı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Bu telefonlar, kamera, depolama ve renkler dışında tamamen aynı özelliklere sahip. Gelin bu telefonlara birlikte bir göz atalım.

Yeni piyasaya sürülen Nokia X10 ve Nokia X20, polikarbonat bir gövdeye sahip. Ön tarafta 2400 x 1080 piksel (FHD +) çözünürlük, 20: 9 en boy oranı, 450 nit yüksek parlaklık ve ortalanmış bir delik ile 6,67 inçlik bir LCD panel sergiliyorlar.

İkili, Qualcomm Snapdragon 480 işlemci tarafından destekleniyor. Nokia X10, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Öte yandan Nokia X20, 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

Bu telefonların arka paneli, 5MP ultra geniş lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ZEISS optik donanımlı dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Tek fark ise, Nokia X10’da 48MP ve Nokia X20’de 64MP olan ama kamera bulunuyor Benzer şekilde, selfie kameraları da farklı. Nokia X10, 8MP sensöre sahipken, Nokia X20 32MP’lik bir lens bulunduruyor.

Bağlantı cephesinde, bu akıllı telefonlar 5G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GPS ve NFC’yi destekliyor. İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü ve jiroskop gibi gerekli tüm sensörleri de bulunduruyorlar.

Diğer özellikler arasında bir MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, USB C Tipi bağlantı noktası, özel bir Google Asistan düğmesi ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Yazılıma gelince, ikili Android 11 (Android One) işletim sistemiyle geliyor. HMD Global, bu telefonlar için 3 yıllık Android güncellemeleri ve 3 yıllık aylık güvenlik yaması vaat ediyor.

Ayrıca telefonlar, 18W hızlı şarj desteğine sahip 4.470mAh batarya ile destekleniyor. Ancak bu segmentteki diğer ekonomik akıllı telefonların aksine, kutularında bir şarj cihazı bulunmuyor.

Boyutlardan bahsedersek, her ikisi de 168.94 x 79.7 x 9.1 mm ölçülerinde ancak Nokia X10, 210 gram ile Nokia X20’nin 220 gram ağırlığıyla karşılaştırıldığında biraz daha hafif. Nokia X10, Forest ve Snow renk seçenekleriyle geliyor. Nokia X20 ise Midnight Sun ve Nordic Blue renk seçeneklerine sahip. Nokia X10 ve Nokia X20, sırasıyla 309 euro ve 349 euro fiyat etiketiyle piyasada yerini alıyor.