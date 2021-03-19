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Nokia X20 Geekbench’te Görüntülendi!

Nokia X20, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Telefona dair detaylar burada...

Ayşen Sıla

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Nokia X20

8 Nisan’da HMD Global, yeni akıllı telefonları duyurmak için bir lansman etkinliği düzenleyecek. Söylentilere göre Nokia X10, X20, G10 ve G20 gibi telefonları piyasaya sürebilir. Nokia X10, yakın zamanda Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Bugün Nokia X20 de bazı temel özellikleriyle Geekbench’in veritabanında yer aldı.

Geekbench listesi, Nokia X20’nin SM4350 olarak bahsedilen Qualcomm işlemciden güç aldığını ortaya koyuyor. Bu model numarası, cihazın Snapdragon 480 işlemciyle desteklendiğini doğruluyor.

Liste ayrıca Nokia X20’nin 6 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını ortaya koyuyor. Telefon Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, telefon sırasıyla 507 ve 1661 puan aldı.

Nokia X20

Önceki bir sızıntı, yalnızca Nokia X20’nin değil, X10’un da Snapdragon 480 yonga seti ve 6 GB RAM tarafından desteklendiğini iddia etmişti. X10 32 GB depolamaya sahipken, X20 128 GB dahili depolama ile donatılacak.

Nokia X10 300 Euro olarak fiyatlandırılabilir ve beyaz ve yeşil gibi renklerde satışa sunulabilir. Öte yandan, Nokia X20 50 Euro daha pahalı olabilir. Telefonun mavi ve kum rengi olarak adlandırılan iki renge sahip olması bekleniyor.

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