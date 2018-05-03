Akıllı telefon dünyasına kesin dönüş yapan Nokia, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir modelle gündeme gelmişti. Son ana kadar sessiz sedasız tasarlandığı ortaya çıkan yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışan markanın bu modelinin ise bir davet sırasında görselleri ortaya çıkmıştı. Telefonların tamamlanmasının ardından görsellerinin ortaya çıkmış olması, markanın yeni modeli kısa süre sonra kullanıma sunacağını göstermişti. Yine de kesin olarak çıkış tarihi belli olmayan ve adı Nokia X6 olacağı açıklanan modelin detayları ise gelmeye devam etti. Son olarak telefonların bir videosu ortaya çıktı. Nokia X6 modelinin çalışır halde görüntülendiği videoda, yeni model için çok önemli detaylar görüntülenmiş oldu.

Nokia X6 Tam Ekranla Geliyor

Yeni gelen videoda Nokia X6 modeline ilişkin merak edilen tüm tasarım detayları ortaya çıkmış oldu. Telefonun çalışır halde görüntülendiği videoda, çerçevesiz bir ekran kullanılacağı görülüyor. Son seri Nokia akıllı telefonları içerisinde bu modelin en geniş ekranlı model olacağını net bir şekilde görüyoruz. Nokia X6 için net ekran boyutu detayının ise ortaya çıkmadığı görülüyor. Sadece kullanım alanı oldukça geniş ve çerçevesiz bir akıllı telefon modelinin kullanıldığını söylemek doğru olacaktır.

Bunun dışında arka kısma baktığımız zaman ise oldukça ilgi çekici bir tasarımla karşı karşıya kalıyoruz. Üst üste sıralanmış olan çift kamera kullandığı görülen Nokia X6 akıllı telefonlarının, parmak izi sensörlerini de bu kısımda kullandığı görülüyor. Kameranın hemen alt kısmına yerleştirildiği görülen parmak izi sensörlerinin yanında, arka yüzeyin ise cam kaplama olduğu görülüyor.

Arka kısmın cam kaplama olması muhtemelen yeni akıllı telefon modelinin kablosuz şarj desteğiyle beraber geleceğinin de en büyük işareti. Bunun dışında yeni akıllı telefonların, ekran oranının ise 19:9 gibi oldukça yüksek bir değer olacağı da bir başka iddia olarak dikkat çekiyor. Tüm bu özellikleriyle beraber Nokia X6 akıllı telefonlarının ne zaman satışa çıkacağı konusunda ise net bilgiler yok. 16 Mayıs tarihinde tanıtıma çıkarılacağı iddia edilen akıllı telefonların, geri kalan tüm özelliklerini ise bu tanıtımla beraber göreceğiz.