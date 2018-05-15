HMD Global yarın Çin’de Nokia X6 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bununla birlikte akıllı telefondan bol miktarda resmi tanıtım görseli ondan önce zaten ortaya çıktı. Yakın zamanda Nokia X6‘nın 1499 Yuan bir fiyat etiketi (yaklaşık 235 $) taşıyacağı da açıklandı.

Bugün ise Nokia X6‘nın birkaç tanıtım görselinin telefon tasarımı ve temel özelliklerini ortaya çıkardığı görülüyor.

Nokia X6 modeli iPhone X gibi çentikli bir ekran tasarımıyla gelecek. Yukarıdaki görüntü Nokia markasını barındıran biraz kalın alt çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor.

Telefonun çentiği, öne bakan bir kamera, bir kulaklık ve bir yakınlık sensörü barındırıyor. Nokia X6‘nın arka paneli dikey çift kamera kurulumuna ve parmak izi tarayıcısına sahip.

Aşağıdaki resimler de telefonun diğer temel özelliklerini göstermektedir. Nokia X6 görsellere göre FHD + çözünürlüğü ve 19:9 en boy oranını destekleyen 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 636 yonga seti telefona güç verecek. Çift kamera kurulumu 16 megapiksel bir birincil sensör ve 5 megapiksel bir ikincil sensör içerir. Çift arka kameraları AI ve HDR gibi özelliklerle donatılacak. Selfie çekimleri için akıllı 3D bulanıklık ve güzellik filtreleri ile gelen 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Nokia X6‘nın öne bakan kamerası düşük ışık koşullarında etkileyici selfie çekimleri için optimize edilmiş. Telefon bu arada Android 8.1 Oreo yüklü halde satışa çıkacak. Telefona pil ve şarj açısından bakıldığında ise 18W Quick Charge 3.0 hızlı şarj için destekle etkinleştirilen 3060mAh pil ile çalıştığı görülüyor. Nokia X6‘yı sadece 30 dakika şarj ederek pil gücünün yüzde 50’sini kazanabileceksiniz.

Nokia X6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonun satışları 21 Mayıs‘ta başlayacak. 4 GB RAM ve 64 GB yerel depolama alanına sahip Nokia X6 telefon 1499 Yuan (yaklaşık 235 $) olarak fiyatlandırıldı. Telefonun ayrıca 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama özelliklerine sahip daha yüksek bir modelde sunulması da bekleniyor. Bu üst modelin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Nokia X6‘nın Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 Plus arasında konumlandırılması bekleniyor. Geçen yılki Nokia 7 ve Nokia 6 (2018) Snapdragon 630 yonga seti tarafından destekleniyordu. Bu nedenle Nokia X6‘nın Nokia 7 akıllı telefonunun yerini alabileceği düşünülüyor.