Nokia X6 Satışa Çıktı Stoklar 10 Saniyede Tükendi!

Geçen hafta HMD Global Çin’de yeni akıllı telefonunu piyasaya çıkardı: Nokia X6. Akıllı telefon bugün ilk kez 21 Mayıs’ta satışa çıktı. Şirkete göre telefonun satış için yayına geçmesinden sonra 10 saniye içinde tüm stok satıldı. Ancak şirket Nokia X6‘nın bu ilk satışında satılan ünite sayısını açıklamadı.

Akıllı telefon üç renk seçeneğiyle geliyor: Siyah, Mavi ve Gümüş. Fiyatlandırma 4GB RAM + 32GB dahili depolama modeli 204 $ iken 4GB RAM + 64GB depolama modeli 236 $ olarak görülüyor. 6GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip üst seviye model ise yaklaşık olarak 266 $ fiyat etiketine sahip. Nokia X6, 2280 × 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 19:9 en boy oranıyla 5,8 inç Full HD + ekrana sahip. Ekranın üstünde Apple iPhone X‘e benzer bir çentik var. Ekran ise küçük çiziklerden korunması için Corning Gorilla Glass 3 tabakası ile kaplanmış.

Yakın zamanda Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 636 octa-core işlemci yani Xiaomi Redmi Note 5 Pro ve Asus Zenfone Max Pro M1 modellerinde de bulunan aynı yonga seti bu telefonda da kullanılmış. Kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 256GB’a kadar genişletmesini sağlayan microSD kartı da destekler.

Fotoğraf kısmına gelirsek cihaz f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir RGB birincil sensöre ve f / 2.2 diyaframa sahip 5 megapiksel ikincil monokrom sensöre sahip bir çift kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise f / 2.0 diyafram ve 1.0um piksel boyutunda 16 megapiksel selfie kamera bulunuyor.

Şirket optimize edilmiş renk, alan ve portre aydınlatma efektleri ve yüz tanıma gibi gelişmiş fotoğrafçılık için yapay zeka (AI) özelliklerini telefonda sunuyor. Ayrıca kullanıcıların hem ön hem de arka kameraları aynı anda kullanabilmelerini sağlayan Bothie özelliği de telefonda sunulmuş.

Yüz Tanıma Kilidi özelliği ve arka panelde bulunan bir parmak izi sensörüyle birlikte gelen telefonun bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS ve USB Type-C bulunuyor.

Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışır halde çıkan telefon ayrıca oyun için Rahatsız Etmeyin modu ile birlikte gelir.

Nokia X6 30 dakika içinde şarj oranının yüzde 50’ye kadarını karşılayabilen Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3060mAh bir pille çalışıyor.