Uzun bir dizi sızıntıdan sonra, HMD Global, Çin’de yeniden doğmuş X-serisinin ilk üyesi olan Nokia X6‘yı duyurdu. Beklendiği gibi cihaz, birinci sınıf malzemeler ile üretilmiş ve orta segment akıllı telefonlar arasında yerini almıştır. Cihazın en büyük özelliği ise %95 cam kaplama ve metal yan çerçeveye sahiptir. (iPhone X’e benzerliğiyle dikkat çektiğini de söyleyelim)

Nokia X6, 19: 9 en-boy oranına ve 5,8 inç FHD+ (1080 x 2280 piksel) ekrana sahip.

Ekranın üst kısmında bir çentik bulunan ilk Nokia cep telefonu, f/2.0 diyafram ve yüz kilidi açma özelliklerine sahip 16MP ön kamerası bulunuyor. Ayrıca arka tarafta standart bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

Arka panelde ayrıca f/2.2 objektifli, standart bir 16MP kamera ve f / 2.2 objektife sahip 5 MP monokrom sensörden oluşan çift kameralı kurulum yer alıyor. Tüm kameralar AI – arka plan bulanıklık, yüz tanıma, dinamik ifade ve filtreler tarafından desteklenmektedir.

Nokia X6, 4GB RAM ve 32GB / 64GB dahili depolama veya 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 636 işlemci tarafından desteklenmektedir. İkinci bir SIM karttan vazgeçmeye istekli iseniz, bir microSD kart ile depolama alanını genişletmenize izin veren bir hibrid yuvası vardır.

Pil 3,060 mAh gücünde ve bir USB-C konektörü üzerinden Quick Charge 3.0 hızlı şarj sistemine sahip. Bu 30 dakika içinde yaklaşık %50 şarja sahip olacağınız anlamına geliyor. Onun arkasında işletim sistemi Android 8.1 Oreo olarak geliyor ve Android P için bir güncelleme alacağına söz veriliyor.

Nokia X6, 21 Mayıs’ta Çin’in en mütevazı 4GB / 32GB modeli için 1,199 CNY’den (204 $) başlayan fiyatlarla satın alınabilir. 4GB / 64GB versiyonu CNY1,449 (236 $), 6GB / 64GB ise CNY1,699 (266 $) fiyat aralığında satılacak. Renk seçenekleri mavi, siyah ve gümüştür. Çin dışındaki satışa çıkış tarihi ve fiyat durumu henüz teyit edilmemiştir.