HMD Global bu ayın başında Nokia 7.1 akıllı telefon modelini düzenlediği etkinlikte açıkladı. Orta seviye bir telefon olan Nokia 7.1 çentikli ekran tasarımı ve Snapdragon 636 ile birlikte bizlere sunuldu. Fakat şimdi yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmaları bekleniyor. Çünkü Nokia Mobile Weibo hesabı üzerinden Fin, 16 Ekim tarihinde yeni bir akıllı telefon için etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Şirket tarafından paylaşılan posterde belirtilen tarihte Nokia X7‘yi piyasaya süreceği de gösteriliyor.

Bazıları HMD Global tarafında 16 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte Nokia 7.1 modelinin sunulacağını düşünüyor olabilir. Ancak posterde gösterilen kamera modülü ile Nokia 7.1 kamera modülü birbirinden farklı görünüyor.

Posterde çift renkli LED flaş dikey kameranın sol tarafında yer alıyor. Nokia 7.1 arkada bulunan iki kamera arasında ZEISS markasını barındırıyordu. Nokia 7.1’in çift kamera modülünün altına yerleştirilen LED flaşa sahip olduğunu da biliyoruz. Ayrıca iki hafta önce TENAA tarafından onaylanan Nokia TA-1131 gibi görünüyor. Bu yüzden Fin şirketinin Nokia X7 akıllı telefonunu 16 Ekim tarihinde bizlere duyurma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Nokia X7 posteri düşük ışıkta fotoğraf çekim özelliği ile herkesi etkileyecek gibi görünüyor. Söylentiler arasında Nokia X7’nin tam HD çözünürlüğünü destekleyen 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 710 yonga setinin akıllı telefona güç vermesi bekleniyor. 64 GB depolama+4 GB RAM ve 128 GB depolama+6 GB RAM gibi iki model bizler için sunuluyor. 3,400mAh pil, ve önceden yüklenmiş Android 8.1 Oreo OS ile gelebilir.

Yeni çıkacak Nokia X7 için belirli bir fiyatlandırma listesi henüz bulunmamaktadır. Nokia 7.1 32 GB depolama+3 GB RAM ve 64 GB depolama+4 GB RAM sürümleri 349 dolar ve 400 dolarlık fiyatlandırma ile sunuldu. Nokia X7’nin Nokia 7.1 Plus takma adı ile çıkması bekleniyor.