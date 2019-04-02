Nokia X71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, bugün en yeni orta ölçekli akıllı telefonu olan Nokia X71 modelini daha önce vaat ettiği gibi tanıttı. Ekrana gömülü 16 megapiksel selfie kamerası var.

%93 ekran / gövde oranına sahip 6.39 inç FullHD+ PureDisplay ile donatılan akıllı telefon, 6GB RAM ile Snapdragon 660 tarafından destekleniyor.

Android 9.0 (Pie) ile kutudan çıkan Nokia X71, ZEISS Optics tarafından sağlanan 48 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca AI sahne tanıma, portre çekimlerinde derinlik bilgileri yakalamak için 5 megapiksel kamera ve son olarak da 8 megapiksel, 120 derece ultra geniş lens içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

48 megapiksel sensöre sahip olmasına rağmen, 4’ü 1 arada piksel bindirmeyi kullanarak varsayılan olarak 12 megapiksel fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

Arkası cam kaplamalı panele ev sahipliği yaparken çerçeveleri metaldir. Ayrıca arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip ve 18W’lık hızlı şarjı destekleyen 3500mAh‘lık bir bataryayı barındırıyor.

Nokia X71 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.39 inç (2316 × 1080 piksel) FullHD+ 19.3: 9 2.5D eğri cam ekran, 1:1400 kontrast oranı, 500 nit parlaklık, %96 NTSC Renk gamı

6.39 inç (2316 × 1080 piksel) FullHD+ 19.3: 9 2.5D eğri cam ekran, 1:1400 kontrast oranı, 500 nit parlaklık, %96 NTSC Renk gamı İşlemci: Adreno 512 GPU ile SekizÇekirdek Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dörtlü 2.2GHz Kryo 260 + Dörtlü 1.8GHz Kryo 260 CPU)

Adreno 512 GPU ile SekizÇekirdek Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dörtlü 2.2GHz Kryo 260 + Dörtlü 1.8GHz Kryo 260 CPU) Bellek: 6GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

6GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pasta)

Android 9.0 (Pasta) Arka Kameralar: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, 0.8µm piksel boyutu, 6P lens, ZEISS optik, 8MP 120 derecelik ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP kamera, Çift LED flaş

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, 0.8µm piksel boyutu, 6P lens, ZEISS optik, 8MP 120 derecelik ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP kamera, Çift LED flaş Selfie Kamerası: ZEISS optikli 16 MP ön kamera

ZEISS optikli 16 MP ön kamera Ekstralar: Parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık girişi, Nokia OZO Audio, Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık girişi, Nokia OZO Audio, Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) Boyutlar : 157.19 × 76.45 × 7.98mm; Ağırlık: 180g

: 157.19 × 76.45 × 7.98mm; Ağırlık: 180g Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C (USB 2.0)

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C (USB 2.0) Batarya: 18W hızlı şarj ile 3500mAh batarya

Nokia X71 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Son derece üst düzey özellikleri olmasına rağmen, Nokia X71 modeli sadece Siyah renkte geliyor. Fiyatı bakımından da yaklaşık 388 dolarlık bir etikete sahip. 10 Nisan‘dan itibaren satışa sunulacak. Daha önceki söylentilere dayanarak, diğer pazarlarda Nokia 6.2 olarak lanse edilebilir.