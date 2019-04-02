Ana Sayfa Akıllı Telefon Nokia X71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Nokia X71 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HDM Global, üst düzey özelliklere sahip yeni bir orta sınıf akıllı telefonu tanıttı. İşte, Nokia X71 fiyatı ve özellikleri

By Muhammed Arslan

-

6
0
Nokia X71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, bugün en yeni orta ölçekli akıllı telefonu olan Nokia X71 modelini daha önce vaat ettiği gibi tanıttı. Ekrana gömülü 16 megapiksel selfie kamerası var.

 %93 ekran / gövde oranına sahip 6.39 inç FullHD+ PureDisplay ile donatılan akıllı telefon, 6GB RAM ile Snapdragon 660 tarafından destekleniyor.

Android 9.0 (Pie) ile kutudan çıkan Nokia X71, ZEISS Optics tarafından sağlanan 48 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca AI sahne tanıma, portre çekimlerinde derinlik bilgileri yakalamak için 5 megapiksel kamera ve son olarak da 8 megapiksel, 120 derece ultra geniş lens içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

48 megapiksel sensöre sahip olmasına rağmen, 4’ü 1 arada piksel bindirmeyi kullanarak varsayılan olarak 12 megapiksel fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

Nokia X71 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Arkası cam kaplamalı panele ev sahipliği yaparken çerçeveleri metaldir. Ayrıca arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcısına sahip ve 18W’lık hızlı şarjı destekleyen 3500mAh‘lık bir bataryayı barındırıyor.

Nokia X71 Teknik Özellikleri

  • Ekran:  6.39 inç (2316 × 1080 piksel) FullHD+ 19.3: 9 2.5D eğri cam ekran, 1:1400 kontrast oranı, 500 nit parlaklık, %96 NTSC Renk gamı
  • İşlemci: Adreno 512 GPU ile SekizÇekirdek Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dörtlü 2.2GHz Kryo 260 + Dörtlü 1.8GHz Kryo 260 CPU)
  • Bellek: 6GB RAM, 128GB dahili depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pasta)
  • Arka Kameralar: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, 0.8µm piksel boyutu, 6P lens, ZEISS optik, 8MP 120 derecelik ultra geniş lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP kamera, Çift LED flaş
  • Selfie Kamerası: ZEISS optikli 16 MP ön kamera
  • Ekstralar: Parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık girişi, Nokia OZO Audio, Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)
  • Boyutlar: 157.19 × 76.45 × 7.98mm; Ağırlık: 180g
  • Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C (USB 2.0)
  • Batarya: 18W hızlı şarj ile 3500mAh batarya

Nokia X71 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Son derece üst düzey özellikleri olmasına rağmen, Nokia X71 modeli sadece Siyah renkte geliyor. Fiyatı bakımından da yaklaşık 388 dolarlık bir etikete sahip. 10 Nisan‘dan itibaren satışa sunulacak. Daha önceki söylentilere dayanarak, diğer pazarlarda Nokia 6.2 olarak lanse edilebilir.

Önceki İçerikSteam Kullanıcı Adı Değiştirme

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

LG K12 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, K serisinin en yeni akıllı telefonu olan K12 Plus (LG-LMX420) modelini tanıttı. Bu yılın başlarında MWC olarak tanıtılan K40 ile benzer özelliklere sahip. LG...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Snapdragon 710 Destekli Oppo Reno Teknik Çizimleri ve Özellikleri Paylaşıldı!

Oppo, 10 Nisan'da Oppo Reno akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Cihazın Snapdragon 710 ve Snapdragon 855 yongaseti şeklinde iki farklı yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Fold Katlanma Testinde!

Geçtiğimiz şubat ayında Samsung, Mayıs ayının ilk haftasında satışa sunulacak olan ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Samsung Galaxy Fold'u resmi olarak tanıttı. Telefon, cihazı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo Reno Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Oppo’da geçenlerde Reno isminde yeni bir akıllı telefon markasını kısa bir süre sonra piyasaya sürecek. Oppo'nun en yeni akıllı telefon serisi, Reno akıllı telefonlarını 10x zoom...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Lite Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Apple ve Samsung’un ardından, akıllı telefon dünyasının bir diğer büyük oyuncusu olan Huawei atağa geçti. Marka uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi serisi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro Alınır mı?

Huawei P30 Pro 26 mart günü bir etkinlikte P30 serisi ile birlikte tanıtıldı. Yaklaşık 1.000 $ fiyata satışa sunulacak akıllı telefonun bu fiyatı hak...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Steam Kullanici Adi
Oyun

Steam Kullanıcı Adı Değiştirme