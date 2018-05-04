Nokia X'in Videosu Sızdırıldı! Telefon Tüm Açılardan Görüldü!

Nokia X 16 Mayıs‘ta piyasaya sürülecek ve HMD Global‘ın çentikli bir ekrana sahip olması beklenen ilk akıllı telefonu olarak gelecek. Finlandiyalı firma 2 Mayıs’ta Çin’in Pekin kentinde sona eren 4 günlük bir etkinlikle Nokia X telefonunu sergiledi. Bununla birlikte şirket şartname ve fiyatlandırma konusunda henüz bilgi vermedi. Nokia X telefonunun bazı fotoğrafları Çin’de yakın tarihte düzenlenen etkinlikle ortaya çıkmıştı. Etkinlikte çekilmiş olan Nokia X‘in bir videosu da YouTube’da şu an mevcut.

Bu tür videolar telefonun teknik özelliklerine dair herhangi bir şey ortaya çıkarmaz. Ancak 16 Mayıs lansman tarihini ve Nokia X ismini onaylar. Telefonun ekranı şu ana kadar piyasaya sürülen diğer çentikli Android telefonlar gibi küçük boyutlu bir çentiğe sahip. Yan çerçeveler ince ve hafif kalın alt çerçevede ise Nokia logosu bulunuyor.

Nokia X‘in arka yüzü camdan yapılmış gibi görünüyor. ZEISS optik ve LED flaş özellikli dikey çift kamera kurulumu Nokia X‘in üst yarısının ortasına yerleştirilmiş. Kamera modülünün altında parmak izi tarayıcısı görülüyor.

Söylentiler Nokia X‘in 19:9 en boy oranı sunan 5,8 inç ekrana sahip olacağını gösteriyor. 1,599 Yuan (yaklaşık 251 $) fiyatlandırılması beklenen temel model HelioP60 yonga seti ve 4 GB RAM içerebilir. Snapdragon 636 SoC ve 6 GB RAM özelliğine sahip olduğu söylenen daha yüksek sürümü ise Çin’e 1.799 Yuan (yaklaşık 283 $) fiyat etiketi ile ulaşabilir.

Nokia X’in tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sizce son çıkan amiral gemileri ile yarışır mı?

Yorumlarınız ile sizin de görüşlerinizi bekliyoruz.