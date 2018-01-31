HMD Global, Nokia modellerini geri döndürmeyi başardı. Sınırlı sayıda üretilmesiyle başlayan Nokia 6 modellerinden sonra, istediğini alan ve Nokia ile Android’i birleştiren marka, Nokia 3,5,2,8 modelleriyle beraber kendisini kanıtlamayı başardı. Yeni akıllı telefonlarının satışlarında da dikkat çeken markanın, bir yandan da efsane serileri de piyasaya yenilenmiş olarak sunduğunu görüyoruz. Bu noktada markanın son olarak Nokia 3310 4G serisini ortaya çıkardığını gördük. Bir hayli hızlı ilerleyen HMD Global, şimdi ise farklı bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bu kez markanın Nokia Xpress-on dönemini yeniden başlatacağı ortaya çıktı.

Nokia Xpress-on Nedir?

Hatırlamayanlar için öncelikle Nokia Xpress-on için bir hatırlatma yapalım. Nokia Xpress-on, Nokia cep telefonları için üretilen hemen hemen tüm aksesuarları oluşturuyor. Xpress-on markası tarafından kapağı değiştirilebilir telefonlar için farklı renk ve desenlerde binlerce kılıf üretildiğini hatırlıyoruz. Markadan alabileceğini bir kapak figürü ile kendi telefonunuzun dış kapağını tamamen değiştirip sanki farklı bir tasarım elde etmiş oluyordunuz.

Özellikle gençler arasında bir hayli ilgi çeken marka, bir nevi telefonlarınızı modifiye etmenize izin veriyordu. Sadece kılıflarda değil, kapaklarda ve aksesuar modellerinde de benzeri adımlar görüyorduk. Fakat akıllı telefonlara geçildikten sonra bu dönemde son bulmuş oldu. Tüm bu popülarite yerini akıllı telefon kılıfları, kırılmaz cam aksesuarlarına bıraktı. Şimdi ise markanın yeniden piyasaya gireceği açıklandı.

HMD Global’in Nokia sonrasındaki adımı olarak firma satın alındı. Yapılan satın alma, markanın yeniden aksesuar dünyasını döndüğünü de göstermiş oldu. Yayınlanan bilgilere bakacak olursak, firma bu kez benzeri ürünleri akıllı telefonlar için üretecek. Fakat yekpare kasalar için kapak değiştirme gibi bir artı olmayacağı için ya Nokia modellerinde buna özel bir telefon göreceğiz ya da bu kez aksesuarlar farklı kılıf modelleri olarak kalacak.

Şimdilik sistemin nasıl olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak sadece kılıf ya da kapaklardan bahsetmediğimizi belirtelim. Bunun dışında kulaklık, taşınabilir şarj cihazılar, kırılmaz camlar gibi birçok aksesuar ürününün de firma tarafından üretileceği belirtiliyor. Üstelik bu ürünler Nokia modelleriyle sınırlı kalmayacak. Bakalım gelişmeler nasıl olacak?