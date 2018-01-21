HMD Global, uzun süredir adını duymadığımız Nokia markasını yeniden canlandırmayı başardı. İlk olarak deneme sayılabilecek bir düzeyde Nokia 6 akıllı telefonları piyasaya sürülmüş ve oldukça sınırlı bir üretimi olsa da bir hayli sevilmişti. Öyle ki marka ikinci parti üretimi de hemen devreye sokmak zorunda kalmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise yeni akıllı telefon modelleri de geldi. Nokia 3, 5, 6 ve 8 derken, bu sene de yeni modeller tanıtılmaya başlandı. Şimdi ise yeni gelecek amiral gemisi akıllı telefon için ise kamera konusunda devrim yaratacak değişiklikler bekleniyor.

Nokia, 5 Lensli Bir Telefon Sunacak

Yeni amiral gemisi akıllı telefonlar olması beklenen 9 modeliyle beraber markanın kamera sistemlerini baştan sona değiştireceği ortaya çıktı. Sinema sektöründe bir devrim olarak değerlendirilen OZO kameralarında kullanılan sisteme oldukça benzeyen bir sistem sunacağı açıklanan yeni kamera sisteminin 5 lensli olacağı açıklandı. Aslında açıklandı demek doğru olmayacaktır. HMD Global tarafından bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Fakat yeni modelleri üreteceği ve bu nedenle ana tedarikçi olarak gösterilen Foxconn tarafından konu hakkında önemli bilgiler geldi.

Foxconn yetkililerinden gelen bilgilere göre, yeni akıllı telefonlarda özel bir 5 lensli kamera sistemi kullanılacak. Kameraların üst düzey performanslara sahip olacağı ve bir akıllı telefonda daha önce görülmemiş olan bir sisteme sahip olacağı iddialar arasında. Benzerine pek rastlanılmamış sistemin detayları bilinmiyor ancak kameraların çok geniş açılı çekim imkanı sunması bekleniyor.

Çekim konusunda, standart akıllı telefon kameralarının ulaşamayacağı açılara ulaşacağı ve çok daha başarılı bir sistem kullanmasının yanı sıra çözünürlük desteğinin de çok iyi olacağı belirtilen 5 lensli kamera sisteminin, tasarımı ise biraz değiştirmesi bekleniyor. Nokia bu konuda nasıl bir teknoloji kullanacak?

Tanıtımdan önce görmek mümkün olmayacak ancak sadece bu açıklamalar bile ne kadar iddialı bir akıllı telefon geleceğini gösteriyor. Sistem özellikleri konusunda ise hiçbir detay yok. Tabii ki bu kameraları destekleyecek bir işlemci yongası ve gücü sağlayacak çok daha yüksek kapasiteli pillerin kullanılması olası. Detayları bekliyoruz.