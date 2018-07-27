Cep telefonlarının şüphesiz en iyi markası olarak karşımıza çıkan Nokia, aynı başarıyı akıllı telefonlarda gösteremedi. Yeni seri akıllı telefonlarda yer alan işletim sistemine sıcak bakmayan ve bu nedenle geri planda kalan markanın, dokunmatik ekran sistemi konusunda da yeterli atılımları yapmadığını gördük.

İşte çöküş bu devirden sonra başladı. İlk olarak satışları ardı ardına düşen markanın, Microsoft ile anlaşmasının da başarılı olmadığını gördük. Hemen sonrasında ise işleri HMD Global aldı. Tam Nokia pazara geri dönüyor derken, açıklanan son rakamlar ise pek tatmin edici olmadı.

Nokia Yine Zarar Etti

Nokia 6 modeliyle yeniden başlayan Android akıllı telefon sürecinde markanın başarı elde etmeye başladığını gördük. Satışların yükseldiği ve sürekli stoklarında yenilendiğini görmek mümkün olmuştu. Sonrasında ardı ardına gelen birçok yeni model gördük. Ancak tüm bu atılımların sonrasında ortaya çıkan gelir verileri, marka için aslında işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. 2018 yılı ikinci çeyrek verilerine göre firmanın yine zarar açıklaması yaptığı görüldü.

Markanın gelirlerinin bu yıl bir hayli düştüğü görülüyor. Geliler oransal olarak %1 olarak düşmüş olsa da rakamlara ciddi şekilde yansıyan sonuçların ortaya çıktığı görülüyor. Markanın elde ettiği toplam gelir ise 5,32 milyar Euro olarak açıklandı. Bu rakama karşın açıklanan zarar ise beklenenin de üzerinde çıktı. Yeni modellere rağmen Nokia markasının 267 milyon Euro gibi bir zararı olduğu açıklandı.

İlk çeyrek verilerine göre bu rakamın 260 milyon Euro seviyelerinde kalması bekleniyordu. Ancak beklentilerin boşa çıktığı ve zararın biraz daha arttığı görülüyor. İşin ilginç yanı ise yeni modellere rağmen düşüşün devam etmiş olması.

Nokia bu konuda nasıl bir adım atacak bilinmez ama Nokia 6.1 ve X5 modellerinden sonra durumun biraz daha olumlu yönde değişmesi mümkün olabilir. Bunun için satış verilerinin 4.çeyrek için paylaşılmasını beklememiz gerekiyor. Düşüş devam edecek olursa, markanın bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası çizeceğini ise bilmek oldukça zor.