Nokia'nın Gizemli Telefonu Nokia TA-1047'nin Özellikleri Sızdırıldı

Birkaç gün önce Nokia fanatikleri tarafından FCC sertifikasını geçen gizemli bir Nokia telefonu olan Nokia TA-1047 modeli görülmüş. Telefonun tüm detaylarını tamamen öğrenmişler. Bizler de bu sayede cihazın çift SIM desteği, Bluetooth 4.2, LTE bantları 5,7 ve 38 desteği ve bir FM radyo anteni ile geldiğini artık biliyoruz. Ayrıca 2.7 inç (68 mm) genişliğinde ve 5.2 inç (133 mm) uzunluğa sahip olan gövdenin boyutları sızan bilgilerden en önemlileri gibi duruyor. Ancak ekran boyutu veya telefonun nasıl görüneceği hakkında bir bilgi yok. Şimdi bu dedikoduyu paylaşan kişi tarafından NokiaPowerUser sitesinde yayınlanan ilginç bir bilgi daha var. Dedikoduya göre, telefon aslında 480×480 çözünürlüğe sahip, 3.3 inç ekranlı qwerty bir klavyeye sahip olacak. Donanıma gelince, Qualcomm Snapdragon 205‘in desteklediği giriş seviyesi bir cihaz olurdu.

Hangi yazılımı kullanacağını soruyor musunuz? Hayır bilemediniz Android değil. Söz konusu sızıntıyı paylaşana göre telefon, daha az güçlü cihazlar için tasarlanmış HTML5 temelli çok hafif bir işletim sistemi olan KaiOS ile güçlendirilecek. Ancak yine de bir uygulama mağazası üçüncü parti uygulamaları, video görüşmeleri, canlı TV akışı vb. için bulunacakmış. Kaynak elbette gizemli olduğu için elbette bu bilgilere kesin gözüyle bakmayalım. Ancak küçük bir akıllı telefon modelinin ufukta olduğu gayet açıkça ortada.