Sanal asistan yarışında bende varım demek isteyen Samsung, geçtiğimiz senelerde Bixby sanal asistanını kullanıma aldığını açıklamıştı. Yeni teknoloji bir hayli sevilmiş ve sanal asistan konusunda rakiplerinin önüne geçecek kadar başarılı sistemlerle gelmişti. Tüm bunlara karşın sanal asistanın içerisinde yer alan teknolojinin de rakiplerine karşı önemli adımlar attığını görmüştük. İşte bu noktada en büyük sorun ise yeni sanal asistanın dil desteği olmuştu. Ne kadar yetenekli ve ne kadar güçlü olursa olsun yeni sanal asistan dil desteği konusunda geri planda kalmıştı. Bu durumu değiştirmek isteyen Samsung’un ise geleceği yönelik planları ortaya çıktı. Planlarda Note 9 modelinin ise başrol oyuncusu olacağını söylemek yanlış olmaz.

Note 9 ile Bixby 2.0 Geliyor

Samsung’un sanal asistanı için düşünceleri oldukça geniş gibi gözüküyor. Bu konuda otoriteler tarafından gelen açıklamalara göre marka beyaz eşya serilerine de yine sanal asistanın özelliğini getirecek ve sadece akıllı telefonlar için değil, genel anlamda kullanılan bir sanal asistan teknolojisiyle karşı karşıya kalacağız.

Fakat dil konusunda yaşanan sorunların çözülmesi gerekiyor. İşte bu noktada iddialara göre Note 9 akıllı telefonları bekleniyor. Note 9 serisiyle beraber yeni nesil sanal asistan teknolojisine geçiş yapılacak. İlk versiyon sanal asistan teknolojisi yerine Bixby 2.0 sanal asistan teknolojisine geçiş yapılacak. Note 9 ile gelecek yeni teknolojinin artıları da oldukça fazla olacak. İddialara göre özellikle dil desteği konusunda yeni bir döneme geçildiğini görmek mümkün olacak.

Yeni sanal asistan hem gürültülü ortamlarda ses algılama gibi bir artı hem de daha fazla dil algılayarak yaşadığı en büyük sorunun önüne geçecek şekilde güncellenecek. Tüm bunların asistanı nasıl bir konuma getireceği ise başka bir tartışma konusu. Sadece asistan için yapay zeka alanında çalışanlarının sayısına 1000 kişiye çıkarmayı hedefleyen markanın, son adımlarda elde edeceği başarı Note 9 modelinin ve diğer ürünlerinde kaderini belirlemiş olacak.