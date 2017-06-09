Nougat destekli Samsung Galaxy A9 Pro görüldü

Nougat yakında Samsung Galaxy A9 Pro‘ya gelecek gibi görünüyor. Cihaz Android 7.0 işletim sistemini gösteren listelerle birlikte hem GFXBench‘te hem de Geekbench‘te görüldü. Bu, güncellemenin şu anda test edilmekte olduğunu gösterir.

Telefon geçen yıl mayıs ayında piyasaya sürüldü ve Android 6.0.1 Marshmallow kutudan kurulu olarak çıktı. Nougat’ı tam olarak ne zaman alacağına dair hiçbir bilgi yok. Şu anda testlerin sorunsuz ilerlediğini ve Android 7.0 Nougat güncellemesinin er geç daha erken başlamasını umuyoruz.

Bu aralar Samsung bazı telefonlarda Android 7.0 Nougat güncellemesini getirmeye başladı. Gün içerisinde yaptığımız haberde Galaxy A3 2016 modeli için bir güncelleme başlatmıştı.