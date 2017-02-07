Nougat destekli Samsung Galaxy S7 Edge için yeni bir güncelleme geldi

Güncelleme: Samsung Galaxy S7 bu güncellemeyi de alıyor. Firmwire sürümü G930FXXU1DQB3’tür.

Orijinal hikayesi şöyle:

Samsung Galaxy S7 edge, geçen ay Nougat’ı kullanmaya başladı ve kısa süre önce şirket cihaza yönelik küçük ve hatalı bir güncelleme başlattı. Şimdi, aynı akıllı telefon için başka bir güncelleme geldi.

Yeni güncelleme, G935FXXU1DQB3 yapı sürümü olarak geldi ve yaklaşık 100MB büyüklüğünde.

Değişiklik günlüğünde net bir şekilde güncellemenin neleri içerdiğini göremiyoruz fakat, güncellemenin kararlılıkla ilgili geliştirmeler ve diğer iyileştirmeler içerdiği söyleniyor.

Genellikle OTA devreden çıkarma işlemlerinde olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Bu arada, sabırsız hissederseniz, akıllı telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi kendiniz kontrol edebilirsiniz.