Nubia, 5G Destekli Telefonunu Bu Yıl Piyasaya Sürecek!

2019 yılının 5G destekli telefonların yılı olarak geçeceği geçen yıldan yüzünü görmişti. Hatta bazı Çinli akıllı telefon üreticileri bu yıl 5G akıllı telefonlar piyasaya süreceklerini bile doğruladılar. En son haber Huawei‘den gelse de Xiaomi ve Vivo da ilan ettiler. Bugün ise Nubia da bu yıl 5G telefonunu tanıtacağını duyurdu.

Son yıllarda akıllı oyun telefonları üzerine oldukça fazla ön plana çıkan ZTE’nin alt markası Nubia, artık 5G destekli oyun telefonlarını yapabilir. Duyuru Nubia CEO’su Ni Fei tarafından yapılan röportajda açıklandı.

Üst düzey yöneticiye göre Nubia, 2016 yılından beridir 5G teknolojisi üzerinde çalışıyor. Hatta bazı teknolojiler için patent bile aldı. Geçen yıl bir deneme çalışması yaptılar. Bu yıl ise Nubia 5G destekli telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ayrıca, geliştirme sırasında Qualcomm ile çalıştıklarını ve Snapdragon 855 ve Snapdragon X50 5G modem ile bazı önemli teknolojik atılımlar elde edebildiklerini açıkladı. Şimdiki durumda sonuç ne olur bilinmez ama birçok amiral gemisi akıllı telefon 5G desteğine sahip olacak.

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Nubia, 5G destekli ürünlerinin çok yönlü bir deneyim için yapay zeka, IoT ve 5G‘yi birleştireceğini de ifade etti. Ne yazık ki, ilk 5G akıllı telefonun adından söz edilmedi.