Geçen yıl düzenlenen Berlin’deki IFA 2018’deki Nubia, Nubia-α isimli kavisli bir OLED ekrana sahip, dünyanın en gelişmiş giyilebilir akıllı telefonu kısaca açıklamıştı. Geçen yıl ise 2019 yılında tanıtılacağının sözü verilmişti.

Söz verildiği gibi şirket, Nubia Alfa‘yı Mobil Dünya Kongresi 2019’da tanıttı. Nubia bunun, esnek ve sarma ekranlı dünyanın ilk giyilebilir akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor.

Standart giyilebilir ekranlardan %230 daha büyük olan Visionox tarafından üretilen 4.01 inçlik bir esnek OLED ekrana sahip. Giyilebilir ekran, daha sürükleyici ve eksiksiz bir deneyim için Panoramik görüntü oranına sahip.

Zaman içinde hem canlılığı hem de dayanıklılığı sağlayan 11 kattan yapılmıştır. Suya dayanıklı bir gövdesi bulunan Alpha’nın ekranı güçlü, ısıya dayanıklı Poliimid ile kaplanmıştır.

Nubia Alpha Giyilebilir Telefon 1 - 5

Qualcomm Snapdragon Wear 2100 platformuyla güçlendirilmiştir, 1GB RAM, 8GB dahili hafızaya sahiptir. Ayrıca standart sürümde WiFi ve Bluetooth‘a ek olarak yerel sesli arama, ayrıca bağlandığınızda arama yapmanızı sağlayan 4G için eSIM desteği vardır.

Bluetooth ile telefon Aramalarına katılmak için dahili hoparlörü ve mikrofonu kullanabilirsiniz. Ya da Bluetooth kulaklığı kullanabilirsiniz. 82 derece geniş açılı mercek ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel kameraya ev sahipliği yapıyor. Akıllı arayüz kısayolları var.

Örneğin telefondan resim çekmek için ekrana kısa bir dokunuş, video içinse uzunca bir basma söz konusudur. Akıllı telefonun fiyatı ise 450 Euro’dan başlayacak…