CES çoğunlukla teknoloji üreticilerinin dizüstü bilgisayarları, GPU’ları, CPU’ları ve benzerlerini sergileme aşaması olsa da, bazı yeni akıllı telefonların tanıtımı da yer alıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, Lenovo’nun CES 2019’da Lenovo Z5s modelinin özel bir sürümünün tanıtılacağını ortaya çıkarmıştı.

Şimdi ise, şaşırtıcı bir diğer haber Nubia‘dan geliyor. Çinli şirket bu gün resmi Weibo hesabından, CES 2019 için bir sürpriz hazırladıklarını dile getirdi. Ayrıca bu sürprizi Las Vegas’ta düzenelecek etkinlikte duyaracaklarını ifade etti.

Nubia, CES 2019’da yer alacak akıllı oyun telefonu için bir tanıtım posteri yayınladı. Fakat bunun gerçekte hangi cihazın olabileceği bilinmiyor. Çoğu varsayımlar, geçen ay açıklanan Nubia Red Magic Mars‘a dayanıyordu, ancak farklı bir oyun cihazının olduğu söylentileri de var.

Tamamen şifreli bir duyuru dışında, Nubia’nın oyun akıllı telefonuyla ilgili paylaştığı başka bir şey yok. Eğer Red Magic Mars’ın küresel bir tanıtımıysa, söz konusu cihazın teknik ve tasarım özellikleri çok iyi bilinmektedir. Şirket, geçtiğimiz ay, birinci nesil Red Magic oyun telefonunu piyasaya sürmüştü. Yeni cihazların küresel pazarlara ulaşması oldukça yavaş oldu. Belki de bütün pazarlara hitap edecek bir akıllı telefon duyurusu söz konusu olabilir.