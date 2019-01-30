Birçok şirket şu anda kendi katlanabilir esnek akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye çalışırken, Royale ve Samsung gibi şirketler kısmen de olsa katlanabilir telefonlarını tanıttı. Şimdi ise Çin merkezli ZTE‘nin alt markası Nubia, yeni bir akım başlatıyor. Ancak katlanan esnek bir akıllı telefon yerine, şirket giyilebilir bir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu haberin kaynağı Çin portalından bir yayından gelmekte. Raporda, şirketin günlük kullanım için pratik olacak ve esnek bir ekrana sahip bir cihaz tanıtacağı ifade edildi. Aynı zamanda giyilebilir bir cihaz olacağını da doğruladı.

Ayrıca, cihazın yeni giyilebilir bir trendin başlayacağını ve bu trendlere esnek ekranların eşlik edeceğini iddia edildi. Buna ek olarak ise önümüzde ay düzenlenmesi beklenilen 2019 Mobil Dünya Kongresin’nde tanıtılacağı dile getirildi.

Nubia akıllı telefonların genel müdürü Ni Fei, yakında çıkacak olan bu ürünle ilgili olarak Çin sosyal medya platformunda paylaşılan yazıda, son zamanlarda gündemde olan Xiaomi’nin ve Rouyu’nın esnek ekranları hakkında tartıştılar.

Ayrıca bkz: 3000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefonlar 2019

Ek olarak ise Huawei’nin MWC’de esnek ekranlı telefonlar tanıtacağını dile getirdi. Son olarak ise şirketlerinin onlardan farklı bir yol izleyere esnek ekran konusunda, Nubia’nın farklı düşünceleri olduğunu ifade etti.