Kasım ayında, Çinli telefon üreticisi Nubia, en güçlü oyun cihazlarıdan birisi olan Nubia Red Devil ya da diğer adıyla Nubia Red Magic modelini piyasaya sürdü. Öncü teknik donanımı Snapdragon 845 yonga setinden 10GB RAM‘e kadar yüksek standartlara sahipti. Ancak şirket bugün, Nubia Red Devil Mars RNG Edition adı verilen yeni bir sürümü resmi olarak tanıttı.

“RNG” kısaltması, League of Legends ‘Pro Ligi’nde yarışan Çinli “Royal Never Give Up” isminde eSports kulübü olan takımın kısaltmasıdır. Bu nedenle, Çin’de çok popüler olduğunu düşündüğümüz bir ekibin hayranları için yeni bir oyun akıllı telefonunu, ZTE bu gün resmi olarak tanıttı.

Sıradan değişkenlerden tek gerçek farkı daha estetik görünmesidir. Gerçekten de takımın çeşitli oyuncularından telefonun arkasında yer alan imzaları mevcuttur.

Donanım değişmemiştir. Aynı özellikler ile kalıyor. 8GB’lık LPDDRX4 RAM, bir amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 845 ve 128GB’lik güzel bir dahili depolama birimiyle eşleştiriliyor. Söz konusu işlemci, yaklaşık 13.2 derecelik sıcaklıkları düşürmesi gereken CPU’yu aşırı ısınmadan tam hızda çalıştırmanızı sağlayan hava ve sıvı soğutma sistemleri tarafından desteklenir.

Olağanüstü derecede iyi soğutma sistemine ek olarak, Nubia Red Devil ayrıca bir DTS Ses sistemi ve bir SmartPA amplifikatörü ile donatılmıştır. Bu nedenle oyunların her zamankinden daha etkileyici olması gerekir.

Son olarak, özel bir düğme ile etkinleştirilen “oyun modu” özelliği de bulunmaktadır. Basıldığında, telefon CPU performansını gerçekten arttırıyor, RGB ışığını açıyor ve “4D Shock” adı verilen bir özellik arasında geçiş yapıyor.

Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, Nubia Red Devil Mars RNG Edition 479 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 10GB civarında RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan sürümü ise yaklaşık 565 dolar karşılığında satın alınabilecek.