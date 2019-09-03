Nubia Red Magic 3S AnTuTu’da Rekor Kırdı!

Günümüzde akıllı telefonlar büyük bir hızla gelişiyor. İlk çıktıklarında sadece ALO demeye yarayan cihazlar, şu günlerde rekora özelliklere koşuyor. ZTE‘nin alt markası Nubia da bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. En yeni yonga seti ile desteklenen Red Magic 3S‘in de yaptığı tam olarak bu. Malesef henüz özellikler net değil; fakat Antutu sonuçları artık işleri değiştiriyor.

Diğer Çinli teknoloji üreticilerine karşılık oyun telefonlarıda lider olan Nubia, 5 Eylül’de yeni telefonunu tanıtacak. Işıltılı görünümü ile dikkat çekmesi bekleniyor. Şimdi ise Antutu sonuçları telefonun özelliklerine ışık tutuyor. Antutu sonuçlarını göz önüne aldığımızda, en yüksek puanı elde eden telefon oldu. Render’ları da kısa önce sızdırılarak oldukça ses getirmişti. Isınma problemleri ise yeni donanımıyla son bulacak gibi duruyor.

Çinli teknoloji üreticinin en yeni telefonunun AnTuTu kıyaslama listesi, 510.496‘lık puanı ile zirvede. Isınma problemlerine performansı ile engel olan yüksek hızda çalışan Snapdragon 855 Plus yongasıyla bunu başardı. Kıyaslama sonucunda işlemcisi 147.674 puana ulaştı. Ayrıca grafik testinde, telefon 193,366 puan aldı.

Lakin yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı özellikleri henüz net değil. Isınma problemine engel olacak yeni soğutma sistemi var. Maliyeti kısmen artıran birçok yeni donanımı bulunuyor. Maliteyeti artıran diğer özellik ise 12 GB RAM ve UFS 3.0 depolaması ile oldu. Işık hızında denilebilecek veri yüklemesinin AnTuTu sonucu 97.414 puana yaklaştı.

Red Magic 3S’in teknik özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Telefon, bu yılın başlarında açıklandı Red Magic 3 oyun akıllı telefonun geliştirilmiş bir sürümü olarak piyasada yer edinecek. Bu nedenle, Red Magic 3S’in özelliklerinin çoğunu Red Magic 3 telefonundan ödünç alması bekleniyor.